Лукашенко создал себе новую проблему 11 14.03.2026, 10:31

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Болтливый диктатор не подумал о последствиях.

Белорусская пропагандистка Виталина Петрусевич заявила, что белоруски слишком буквально восприняли призыв Лукашенко жаловаться ему в TikTok, вместо того чтобы решать свои проблемы через официальные каналы, пишет «Зеркало».

На вручении государственных наград в честь Дня женщин 5 марта Александр Лукашенко поздравил белорусок с предстоящим праздником и пообещал отреагировать, если «хоть один мужик» их обидит.

— Счастливых вам праздников. Если хоть один мужик вас обидит в эти дни, найдите возможность [сообщить]. У нас же TikTok есть. Каждое утро читаю. Иногда до смешного доходит. Если кто-то обидит вас, напишите мне, я обязательно отреагирую, — сказал Лукашенко, пообещав, что глава его администрации возьмет этот вопрос на контроль.

По мнению сотрудницы «Беларусь 4 Могилев», многие белоруски восприняли эти слова буквально «и давай сваливать с больной головы на здоровую все свои проблемы кряду».

В качестве мишени для критики пропагандистка выбрала, например, ролик матери двоих детей, которая попросила о поддержке в покупке и строительстве жилья, а также взыскании алиментов с бывшего мужа. Кроме того, женщина просит помочь ей с получением образования:

«Сфера, по которой я хочу учиться, не подразумевает заочное обучение. Мне нужно поступать на дневной, пять лет учиться… Пожалуйста, придумайте что-нибудь, чтобы я могла учиться и работать одновременно», — говорит автор видео.

Все эти пожелания Петрусевич возмутили. Пропагандистка предложила направлять жалобы не Лукашенко, а в официальные каналы.

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