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«Маршрутчики в Минске — это вообще очень творческие люди»

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  • 14.03.2026, 10:49
  • 7,006
«Маршрутчики в Минске — это вообще очень творческие люди»

Привычка белорусских водителей маршруток вызвала бурное обсуждение.

Белоруска рассказала в Threads, что воспользовалась приложением «Оплати» для оплаты проезда в гомельской маршрутке, но это не понравилось водителю. В комментариях ее поддержали, пишет «Зеркало».

«РБ! А что происходит? Подскажите, как быть, куда обращаться в таких ситуациях?

Сегодня впервые решила оплатить в маршрутке по приложению «Оплати», так водитель чуть не высадил, сказал, что ему это «не интересно, и мы стараемся вообще объезжать тех, кто так оплачивает проезд». При том, что у него в салоне висит этот QR-код.

Что за приколы?!», — написала женщина в Threads утром 11 марта.

Позже она добавила, что речь о маршрутке № 34 в Гомель, но ее госномер она не запомнила.

Пост посмотрели более 180 тысяч раз, под ним около двух сотен комментариев. Популярны такие:

«А как он денежку себе заберет, если все так оплачивать будут? Это же надо чек пробить. Вы разве не замечали, что они чеки не пробивают пассажирам, а выбивают именно столько, сколько им надо показать денег».

«Жалоба в транспортную инспекцию на водителя. Нужен номер маршрута, номер машины, время произошедшего. Если с фиксацией нарушения — вообще замечательно. По опыту, разбираются быстро».

«А еще иногда пробивают чек, и следующему пассажиру — копию чека (т.е. один пассажир денежку в карман водителя кладет, мимо кассы). Очень творческие люди».

«Маршрутки в Минске — это вообще в последнее время… Машины некоторые будто бы разваливаются, людей набивают стоячих полную маршрутку, так еще часто и водят так, что в конце хочется и да, тоже был прикол с «Оплати», говорил водитель, что не работает система у них».

«Это нарушение действующего законодательства, должен быть предоставлен выбор формы оплаты. Можете на него пожаловаться в МАРТ».

Напомним, обязанность принимать безналичную оплату для белорусских маршруток ввели с 1 ноября 2025 года.

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