закрыть
19 июня 2026, пятница, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зачистка как в Газе: Израиль готовит масштабное наступление на Ливан

  • 14.03.2026, 11:18
  • 3,298
Зачистка как в Газе: Израиль готовит масштабное наступление на Ливан

США поддержали атаку трех израильских дивизий.

Израиль разворачивает три дивизии на границе с Ливаном и готовится к крупнейшей наземной операции за 20 лет.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, о планах расширенной операции заявили израильские и американские чиновники.

Какова причина наступления

11 марта «Хезболла» вместе с Ираном нанесла скоординированный удар - более 200 ракет из Ливана и десятки со стороны Ирана.

После этого Израиль изменил подход. До атаки Иерусалим воздерживался от эскалации на севере, чтобы сосредоточиться на Иране.

«До этого нападения мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но после него нет пути назад от масштабной операции», - заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Что планирует армия

Цель операции - захватить всю территорию к югу от реки Литани, вытеснить «Хезболлу» на север и уничтожить ее склады оружия.

«Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», - сказал чиновник, имея в виду снос объектов, которые Израиль считает военной инфраструктурой группировки.

В пятницу, 13 марта, армия Израиля объявила об отправке подкреплений и мобилизации резервов.

Позиция США

Администрация Трампа поддерживает операцию, но просит не бомбить аэропорт Бейрута и государственную инфраструктуру. Израиль согласился сохранить аэропорт, однако относительно остального - будет консультироваться с Вашингтоном в каждом конкретном случае.

Что говорят в Ливане

Из-за боевых действий уже более 800 000 мирных жителей покинули дома. Погибли по меньшей мере 773 человека.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг дипломатический путь и призвал к «сопротивлению». «Когда враг угрожает наземным вторжением, мы говорим ему: это не угроза, а одна из ловушек, в которые вы попадете», - заявил он.

Ливанское правительство, в свою очередь, заявило о готовности к прямым переговорам с Израилем без предварительных условий.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип
Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук