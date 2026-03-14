Зачистка как в Газе: Израиль готовит масштабное наступление на Ливан 14.03.2026, 11:18

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США поддержали атаку трех израильских дивизий.

Израиль разворачивает три дивизии на границе с Ливаном и готовится к крупнейшей наземной операции за 20 лет.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, о планах расширенной операции заявили израильские и американские чиновники.

Какова причина наступления

11 марта «Хезболла» вместе с Ираном нанесла скоординированный удар - более 200 ракет из Ливана и десятки со стороны Ирана.

После этого Израиль изменил подход. До атаки Иерусалим воздерживался от эскалации на севере, чтобы сосредоточиться на Иране.

«До этого нападения мы были готовы к прекращению огня в Ливане, но после него нет пути назад от масштабной операции», - заявил высокопоставленный израильский чиновник.

Что планирует армия

Цель операции - захватить всю территорию к югу от реки Литани, вытеснить «Хезболлу» на север и уничтожить ее склады оружия.

«Мы собираемся сделать то, что мы сделали в Газе», - сказал чиновник, имея в виду снос объектов, которые Израиль считает военной инфраструктурой группировки.

В пятницу, 13 марта, армия Израиля объявила об отправке подкреплений и мобилизации резервов.

Позиция США

Администрация Трампа поддерживает операцию, но просит не бомбить аэропорт Бейрута и государственную инфраструктуру. Израиль согласился сохранить аэропорт, однако относительно остального - будет консультироваться с Вашингтоном в каждом конкретном случае.

Что говорят в Ливане

Из-за боевых действий уже более 800 000 мирных жителей покинули дома. Погибли по меньшей мере 773 человека.

Лидер «Хезболлы» Наим Касем отверг дипломатический путь и призвал к «сопротивлению». «Когда враг угрожает наземным вторжением, мы говорим ему: это не угроза, а одна из ловушек, в которые вы попадете», - заявил он.

Ливанское правительство, в свою очередь, заявило о готовности к прямым переговорам с Израилем без предварительных условий.

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