Россиянка летела через Минск и устроила скандал из-за кофе и блинчика в аэропорту

Россиянка летела через Минск и устроила скандал из-за кофе и блинчика в аэропорту77
- 14.03.2026, 17:30
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Белорусы возмутились, и гостье пришлось объясняться.
Архитектор из России летела в Грузию транзитом через Минск. Во время шестичасовой пересадки она отведала блинчик с кофе в одном из кафе столичного аэропорта. Блюдом и горячим напитком гостья осталась, мягко говоря, недовольна. Свой хлесткий отзыв она оставила в Threads, чем вызвала лавину возмущенных комментариев от белорусов. Буквально через час автор опубликовала примирительный пост, пишет «Зеркало».
Катерина — российская архитектор, которая «любит придумывать истории больше, чем проектировать дома». Сейчас она пишет книгу «Альдебаран». Негативный пост о питании в одном из заведений минского аэропорта она опубликовала 13 марта.
Катерина пояснила, что в нашей столице у нее была шестичасовая пересадка по пути в Грузию. В аэропорту Минска она почувствовала «вайб Советского Союза», в котором «никогда не жила». Но не этот избитый штамп о белорусской столице доставил транзитной путешественнице дискомфорт, а перекус в одном из заведений воздушной гавани.
«Купила, значит, кофе и блинчик с курицей и грибами (драников, сказали, нет) за 30 белорусских рублей (около 750 российских). Господи, я чуть не блеванула. Особенно от кофе. Мне будто на***ли (испражнились. — Прим. ред.) в стаканчик, а потом затушили туда окурки. Конечно, я его не выпила. И розеток практически нет. Вот так вот… Сижу, жду. P. S.: Ну в остальном все не так плохо», — написала Катерина.
Wyświetl w Threads
За сутки публикация собрала свыше 140 тысяч просмотров и более 800 комментариев. Участников дискуссии с белорусскими корнями негативный пост ожидаемо возмутил. Одни предлагали россиянке «сюда не летать», другие объяснили, что возмущение вызвал не столько отзыв на кофе, сколько опостылевшее белорусам сравнение с СССР.
«Где ты там (в минском аэропорту. — Прим. ред.) увидела вайб совка? Я тоже там кофе покупал много раз. Нормальный там кофе. И блинчики там нормальные делают», — написал один из пользователей.
«У нас чистый красивый аэропорт. Не в каждой стране увидишь на сегодняшний день. Были мы у вас — срач страшнейший, начиная от аэропорта, заканчивая всем остальным. Куда ни выйди — везде разводилово от такси до ресторанов», — поделилась впечатлениями другая участница дискуссии.
Другая комментаторка в параллельной ветке нашла иную причину хейта:
«Просто чаще всего белорусов задевает именно тон поста: получился уничижительный и высокомерный. Может, Вы этого не хотели, но так многие прочитали. Пусть все будет у нас и у вас хорошо».
Часть пользователей советовали Катерине в следующий раз отведать блюда других заведений минского аэропорта:
«В минском аэропорту есть вкусная столовая с очень низкими ценниками. Я сама там не была, поскольку всегда с пригласительными летаю, но мои друзья там часто питаются».
Снизить градус обсуждения Катерина решила, опубликовав час спустя примирительный пост:
«Дорогие белорусы! Я не хейчу вашу страну. Более того, у меня есть близкие друзья оттуда. И я не имею претензий к минскому аэропорту, он по-своему уютный! А лететь «Белавией» мне даже понравилось, и там была неплохая еда. Моя претензия конкретно к кофе и конкретно к еде, которая мне попалась в одном из кафе минского аэропорта».
Новая публикация несколько усмирила пользователей, но и под ней в комментариях появились те, кто посоветовал россиянке вместо Минска «летать в Брянск и Курск».