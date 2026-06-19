Белорусский айтишник «зашил» рецепт пельменей в резюме

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И получил приглашение на интервью.

В сети обсуждают историю белорусского IT-специалиста, который решил проверить, как работают алгоритмы подбора кандидатов. Для эксперимента он добавил в свое резюме рецепт варки пельменей. И система ничего подозрительного не заметила, пишет Onliner .

Парень опубликовал подробности эксперимента в Threads. Резюме специально создавалось под алгоритмы ATS (системы отслеживания кандидатов) и ИИ-агентов, которые компании используют для первичного отбора кандидатов.

Рецепт пельменей был не во всем документе — только в блоке последнего места работы.

— Все остальные блоки были прописаны максимально под алгоритмы, каждый блок был заполнен, — объясняет автор эксперимента. Такие системы оценивают общую релевантность резюме. Если ключевые навыки и достижения совпадают с требованиями вакансии, алгоритм может поставить документу высокий рейтинг — даже если в одной из частей есть странный текст.

В итоге резюме с рецептом пельменей появилось на сайте по поиску работы. За неделю оно попало в выдачу 825 раз, автор получил приглашение на собеседование. И только там заметили в резюме рецепт.

Парень пишет, что компания даже была готова предложить ему офер, но он отказался: резюме было написано под фронтенд-разработчика, а его реальная специализация — другая.

Эксперимент, как утверждает автор, был частью более широкого теста.

Он загрузил 10 разных резюме, чтобы проверить, как работают алгоритмы, а эта тема его заинтересовала и по профессиональной причине: как менеджер по стратегии и росту, он отвечает в том числе за эффективность найма и хотел посмотреть на рынок глазами кандидата.

Как такое стало возможным?

Об этом мы спросили у HR-консультанта для специалистов и бизнеса Валерии Петросян.

— История, конечно, забавная: рецепт пельменей вместо резюме звучит как отличный повод для мемов. Но если смотреть шире, то смешного тут мало. Рынок труда год за годом становится все более абсурдным, и 2026‑й не делает исключений. Особенно это заметно в ИТ: скорость, давление, конкуренция — все растет. И если компании и кандидаты не начнут осознанно подходить к процессу найма, нас ждет не веселый финал, а системный кризис качества.

— Действительно ли сегодня большинство компаний используют ИИ и ATS‑системы для первичного отбора резюме?

— Трудно сказать, что это большинство, но тенденция очевидна. ATS — это не волшебный интеллект, а инструмент, который по заранее заданному скрипту проверяет, насколько резюме похоже на описание вакансии. Он не анализирует глубоко, не понимает контекст, не чувствует нюансов — он просто сопоставляет слова и цифры. Параллельно компании могут использовать ИИ: загружают описание вакансии, пачку резюме — и получают автоматическую оценку релевантности.

Валерия Петросян называет несколько причин, почему бизнес внедряет такие инструменты:

поток кандидатов огромный. Рынок перенасыщен, конкуренция по многим ИТ‑позициям высокая, и вручную обработать все это сложно;

оптимизация ресурсов. Проще и дешевле платить за инструмент, который быстро сортирует резюме, чем держать команду, которая делает это вручную;

тренд. «У соседей уже стоит ИИ, а мы что, хуже?» — и компании подключают технологии, не всегда понимая, как ими правильно пользоваться.

— Но важно помнить: это инструмент, а не замена экспертизы. Если компания использует ИИ как помощника, качество не пострадает, потому что рекрутер или HR все равно перепроверяет и принимает решение.

Если же ИИ становится «единственным рекрутером», то результат предсказуем: ошибки, репутационные риски и мемы в социальных сетях, как и история с пельменями.

Наверняка многие сейчас задаются вопросом: адаптировать свои резюме под алгоритмы или лучше оставаться максимально честными.

— Мне бы очень хотелось сказать: «Будьте честными, пишите как есть, и все будет хорошо». Но динамика рынка труда говорит об обратном. Сегодня адаптация резюме под конкретную вакансию — это не манипуляция, а рабочий инструмент, — считает эксперт. — И речь не о том, чтобы придумывать опыт, которого нет. Речь о другом: вы видите описание позиции, понимаете, что это про вас, но формулировки в вашем резюме отличаются. Алгоритм может просто не «узнать» ваш опыт. Поэтому адаптация — это скорее перевод с «вашего языка» на «язык вакансии».

Но есть тонкая грань. Если речь идет о «фроде» — сознательном обмане ради интервью или офера, то здесь я категорически против. Компании умеют проверять опыт: рекомендации, трудовая книжка, глубинные вопросы, понимание рынка. В ИТ‑индустрии все друг друга знают. И оказаться пойманным за руку — репутационно неприятно и для карьеры вредно.

— Но как сами рекрутеры реагируют на попытки кандидатов обойти алгоритмы?

— Это как в отношениях: если ты не любишь синее платье, но надеваешь его ради кого‑то, это видно: ты выглядишь неорганично, тебе неудобно. Так же и с резюме. Если HR видит абсолютно идентичные формулировки, скопированные из вакансии, это воспринимается как попытка «сыграть в алгоритм». И доверия это не добавляет.

Но если вы адаптировали резюме аккуратно и это действительно про вас — сохранили суть, фокусы, но изложили по‑другому, то это выглядит органично.

Это вызывает интерес, желание пригласить и узнать вас лучше. И мне очень хочется призвать обе стороны к осознанности: компании — перепроверять работу систем и не отдавать судьбу найма на откуп алгоритмам, а кандидатов — оставаться собой, потому что только так возможно построить сотрудничество, которое продлится долго и будет комфортным для всех.

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