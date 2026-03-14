СМИ: Российский танкер Arctic Metagaz после атаки дронов превратился в корабль-призрак 12 14.03.2026, 11:53

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Экипаж покинул судно.

В Средиземном море дрейфует российский танкер Arctic Metagaz с дизельным топливом и сжиженным газом, который ранее атаковали морские дроны. Судно неуправляемое, так как на нем уже нет экипажа, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

По данным итальянских журналистов, танкер Arctic Metagaz перевозил примерно 900 тонн дизельного топлива и сжиженный газ. Его атаковали несколько дней назад морские дроны в Средиземном море возле берегов Ливии. После этого экипаж покинул танкер и он начал дрейфовать.

Сейчас Arctic Metagaz дрейфует в Сицилийском проливе по направлению к Мальте. Оно накренилось примерно на 30 градусов, так как получило серьезные повреждения в результате атаки морских дронов.

Власти Италии обеспокоены тем, что танкер российского «теневого флота» может затонуть, что приведет к экологической катастрофе.

Для того, чтобы предотвратить такое развитие ситуации, танкер Arctic Metagaz сопровождает итальянское военное судно. При необходимости планируют привлечь судно для очистки загрязненной воды.

О том, что ситуация с танкером-призраком действительно очень серьезная, свидетельствует тот факт, что недавно состоялось совещание с участием премьер министра Италии Джорджи Мелони.

Ситуацию отслеживает также и Мальта, так как именно к этому острову дрейфует Arctic Metagaz.

Напомним, танкер российского «теневого флота» Arctic Metagaz, который перевозил санкционный газ, загорелся утром 3 марта 2026 года в Средиземном море у берегов Ливии.

Россия утверждает, что его атаковали украинские безэкипажные катера. Минтранс РФ сообщил, что на борту судна находилось 30 моряков, всех их спасли, пострадавших нет.

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