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В Минске должна появиться новая велодорожка длиной 12 км

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  • 14.03.2026, 12:11
  • 2,224
В Минске должна появиться новая велодорожка длиной 12 км

Вдоль Слепянской водной системы.

Вдоль Слепянской водной системы в Минске появится велодорожка длиной 12 км, сообщил Мингорисполком.

Вдоль водной системы проложат велодорожку длиной 12 километров. Работы по ее обустройству уже стартовали. Трасса пройдет по территории Ленинского, Заводского, Партизанского и Первомайского районов.

Саму Слепянскую водную систему протяженностью в 21 км реконструировали с 2021 года.

Кроме велодорожки, в ее районе должен появится Парк медицины — возле 6-й городской клинической больницы и 14-й центральной районной поликлиники.

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