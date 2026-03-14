В Минске должна появиться новая велодорожка длиной 12 км

В Минске должна появиться новая велодорожка длиной 12 км4
- 14.03.2026, 12:11
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Вдоль Слепянской водной системы.
Вдоль Слепянской водной системы в Минске появится велодорожка длиной 12 км, сообщил Мингорисполком.
Вдоль водной системы проложат велодорожку длиной 12 километров. Работы по ее обустройству уже стартовали. Трасса пройдет по территории Ленинского, Заводского, Партизанского и Первомайского районов.
Саму Слепянскую водную систему протяженностью в 21 км реконструировали с 2021 года.
Кроме велодорожки, в ее районе должен появится Парк медицины — возле 6-й городской клинической больницы и 14-й центральной районной поликлиники.