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Ирак стал полем боя для воюющих сторон в иранской войне

  • 14.03.2026, 12:54
  • 2,920
Ирак стал полем боя для воюющих сторон в иранской войне

Багдад нуждается в возобновлении поставок через Курдистан.

Ирак оказался в эпицентре иранской войны. Ирак оказался единственной страной региона, по территории которой наносят удары обе стороны конфликта. Эксперты предупреждают, что это может вызвать масштабный кризис в Багдаде, пишет The Associated Press (перевод — сайт Charter97.org).

С начала войны 28 февраля, после ударов США и Израиля по Ирану, в Ираке участились атаки беспилотников и ракет по объектам, связанным с США. Под удары попадали военные базы и дипломатические миссии в районах аэропортов Багдада и Эрбиля. В ответ американские силы наносили удары по позициям проиранских вооруженных группировок.

Одновременно иранские союзные формирования атаковали нефтяную инфраструктуру и энергетические объекты, что усилило экономическое давление на страну. Экспорт нефти, который обеспечивает более 90% доходов бюджета Ирака, практически остановился из-за атак и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

По данным источников среди курдских чиновников, если экспорт нефти не возобновится, правительство может уже в следующем месяце столкнуться с трудностями при выплате зарплат государственным служащим. В Ираке один из крупнейших государственных секторов в мире, и задержки выплат в прошлом уже приводили к массовым протестам.

Багдад призвал руководство автономного региона Курдистан возобновить экспорт нефти через трубопровод в Турцию, однако переговоры зашли в тупик из-за политических и экономических разногласий.

Ситуацию осложняет и политический кризис. После выборов 2025 года страна фактически управляется временным правительством. Премьер-министр Мухаммед Шиа ас-Судани обладает ограниченными полномочиями и не может полностью контролировать многочисленные вооруженные группировки.

Аналитики предупреждают, что сочетание экономических проблем, политической нестабильности и продолжающихся атак может поставить под угрозу хрупкую стабильность страны.

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