«Занялись бы приютами, наконец, а не позорились с ужасом на Гурского» 17 14.03.2026, 12:59

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Что беларусы думают про обновленный налог на собак.

С 1 июля 2026 года владельцам собак придется по-новому платить обязательный налог — правда, пока только в Минске. «Салідарнасць» рассказывает, в чем суть нововведений. Также мы узнали, что соотечественники думают на этот счет.

Вообще-то, сбор за собак существует давно, фактически с 1997 года, а местный налог утвердили в 2010-м. Но теперь чиновники предложили взимать его и с тех, кто не зарегистрировал питомца официально в ЖЭСе. В Мингорисполкоме считают, что это будет способствовать легализации домашних животных.

Площадок — 57, собак — около 14 тысяч

С марта на бумажных счетах уже появились напоминания о необходимости зарегистрировать собаку, если она у человека есть. А с июля в «жировки» минчан по умолчанию будут включать сумму налога: 11,1 рубля в квартал за обычного пса, 37 рублей — за собаку потенциально опасной породы.

Что интересно, в столице расценки меньше, чем во всех остальных городах (14 и 67 рублей соответственно). Впрочем, местные советы депутатов вправе также уменьшать их — но не более чем вдвое.

Суммы вроде бы небольшие. К тому же есть ряд льгот: от налога на одну собаку освобождены инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи, жители частных домов. Но есть и неприятные детали.

Например, узнавать о наличии собаки коммунальники планируют с помощью сигналов из ЖЭС, администраций районов, ветеринарный клиник и обращений граждан. То есть, «сдать» человека может вызванный мастер-электрик и даже бдительный сосед (не факт, что никто не воспользуется такой возможностью для сведения личных счетов).

Уплата налога не освобождает от штрафа за отсутствие регистрации, а он куда более чувствительный: от 1 до 15 базовых величин, то есть, от 45 до 675 рублей; а при неуплате налога — 15% от неуплаченной суммы.

И еще несколько цифр, важных для общего контекста. Знаете, сколько в Минске, который стал первой площадкой по «стимулированию владельцев собак к выполнению их обязанностей», всего площадок для выгула? 57 — с оборудованием и оградой. И еще 64 — пустыри на окраинах, где официально можно гулять с питомцем, но никакой инфраструктуры нет.

При этом на начало 2026 года в столице зарегистрированы почти 13,8 тысяч собак, а де-факто, по подсчетам «Минского городского жилищного хозяйства» — примерно в 5 раз больше.

«А если мне вообще не мешают собаки, зато очень мешают алкаши?»

Не удивительно, что восторга анонсированные перемены у многих белорусов не вызвали. Причем высказались, в частности, в соцсетях, не только минчане.

«С Минска начнется, схему обкатают и дальше запустят, вот увидите. Нужно больше налогов в бюджет, а то совсем денег нет», — мрачно предрекает один из пользователей Threads.

«Это хорошо. Налог на собак надо платить всем владельцам, а не избранным. Тогда, может, и инфраструктура для собак в Минске станет гораздо лучше», — высказалась другая.

«Я считаю, собака в городе — вообще идиотизм. Еще в деревне, на цепи, есть смысл, а в квартире держать — только шум, мусор и другим мешает», — подбросил дровишек нелюбитель животных.

«А я плачу налог за двух собак. Вывожу на поводках, убираю за ними, никаких проблем. Мне проще платить, чем выяснять какие-то вопросы, не те деньги».

«Налог налогом, но площадок для выгула собак не хватает катастрофически. Тогда вопрос: за что платить? — интересуется еще одна минчанка. — Хороший хозяин и без напоминаний сам убирает за своей собакой. Прививки, корм, лечение, уход — это также моя зона ответственности. Тогда за что я плачу налог, если условий для моей собаки никто не предоставляет?».

«Я давно плачу этот налог, и тоже задаюсь этим вопросом. Почему нельзя вместо Гурского, по факту усыпальницы, открыть нормальный приют за эти деньги?» — согласились с ней другие минчане.

«В Минске еще есть площадки, какие-то приюты и передержки, у нас в маленьком городе ничего нет, предложили только заросшее поле с клещами. Но налог берут, конечно», — пожаловались из райцентра.

«Тогда давайте вводить штрафы и за человеко-мусор. Как говорится, весна показывает, кто где гадил — и окурков, бутылок, банок, пакетов у нас вокруг жилых домов куда больше, чем неприбранных хозяевами собак экскрементов».

«Хозяин собаки берёт себе компаньона, заботится о нём, тратит деньги на содержание и лечение, почему он должен платить за члена своей семьи? Давайте уже тогда налог на детей введём, а там и до воздуха недалеко».

В ТікТок страстей на «собачью» тему не меньше, убедилась «Салідарнасць». Буквально под каждым роликом о налоге — сотни комментариев:

«Я плачу как законопослушный гражданин, платила бы и больше, и каждый месяц — но чтобы появились и площадки, и урны с пакетиками, и указатели. И занялись приютами, наконец, а не позорились с ужасом на Гурского», — эмоционально высказалась жительница столицы.

«Налог на собаку — это нормально. Ненормально, что даже с маленькой и воспитанной собачкой никуда нельзя: ни в магазин, ни в заведение питания, даже в транспорте на тебя будут коситься и высказываться. В европейских странах в кафе посетителям с собакой предлагают мисочку для воды, иногда плед — а у нас сразу гонят в плечи и угрожают штрафом», — привела нелицеприятное сравнение другая.

«Извините, а если мне вообще не мешают собаки, зато очень мешают алкаши под подъездом, на которых милиция не реагирует от слова никак — можно какой-то налог для «владельцев» алконавтов ввести? Достали уже».

«А государство, наконец, что-нибудь сделает для владельцев собак, или только ограничивать их умеет и трясти новые налоги, чтобы ставить таблички «выгул собак запрещен»?!..»

«Кто будет определять «опасность» собакевичей? Вот у меня дворняга беспородная, по морде ничего о ее добром характере не ясно, зарегистрирована чин чином, плачу по нижней ставке, но вдруг кому покажется опасной?»

«У нас в Барановичах служба отлова отстреливает бездомных собак, не ловят их и в приюты не везут. Я правильно понимаю, налог идет этим «работникам» на зарплаты?»

«Меня особенно порадовало, что получать информацию будут от неравнодушных соседей. Есть те, кому даже команду «фас» давать не нужно, сами побегут стучать. Ну да, ну да, давайте людей еще больше рассорим, мало ведь у беларусов причин ненавидеть друг друга».

«Многие нормы в законе вообще не про гуманность»

Читатели «Салідарнасці» из Беларуси поделились, что думают о новых правилах налога на собак и почему согласны (или нет) с требованиями властей. Имена всех собеседников изменены.

— Я сам бывший собачник, в моей семье 15 лет жила лучшая в мире такса, — говорит минчанин Александр. — После нее так никого и не смог взять, даже из приюта, и сейчас у нас с женой два кота, все время выясняем, кто в доме хозяева.

Вот у меня как бывшего собаковладельца есть вопрос насчет обязательного налога: его жестко введут, чтобы что? Просто пересчитать домашних животных? Ну и? Те, кто собак холил и лелеял, и за ними следил-убирал, будут это делать дальше. Другие станут в позу: мы налоги платим, а вы ничего не обеспечиваете.

Вот представьте, придет инициативная группа минчан в исполком и скажет: в городе, допустим, 15 тысяч собачников, мы платим 166 тысяч рублей каждый квартал (это по минимальной ставке), 666 тысяч в год — и на что вы потратили наши деньги? Где новые площадки, приюты, качественные государственные ветклиники, бесплатные прививки? Чиновники могут, конечно, в ответ соврать, но все же легко проверяется, как ты «нарисуешь» площадку, которой нет. Так что если цель — просто срубить денег, то зря они это затеяли.

Ксения живет в райцентре, а ее родители — в частном доме на окраине, и у них как раз есть собака, «двортерьер», как говорит беларуска.

— Они-то налог платить не должны, и вообще, я считаю, сделали доброе дело: приютили уличного щенка, взяли на себя ответственность за него и воспитывают. А относительно налога вообще, у меня двоякие ощущения.

С одной стороны, кого-то это, надеюсь, дисциплинирует: где налоги, там и штрафы за нарушение правил выгула, за то, что не убирают за собакой. А я по собаке родителей вижу, что на участке гадит она не слабо, тот еще квест каждую неделю прибирать.

С другой — кто ничего не делал, тот найдет способ и дальше ничего не делать и не платить, может и собаку выбросит. А там — достаточно одного инцидента с покусанным ребенком или даже взрослым, и вызовут отлов — кому от этого лучше? Может, как-то по-другому надо стимулировать?

Я знаю, что захоранивать собак нельзя, за это немаленький штраф. Но официальных кладбищ для животных в Беларуси нет, только скотомогильники (ужас) или кремация (а она есть мало где, это дорого и там свои ограничения). А почему?

Хозяева ведь платят налог, почему им не дать возможность после крематория захоронить прах любимого питомца в месте, куда можно будет приходить, ведь не у всех есть загородные дома и участки? Так что вопрос: если государство ничего этого не сделало, почему оно только требует от людей?

Минчанка Анна не скрывает эмоций и говорит, что введение поголовного сбора за собак «ударит по самым гуманным людям, волонтерам, зоозащитникам, тем, кто не может пройти мимо страданий животного».

— Те, кому не все равно, за свои деньги обустраивают приюты для уличных животных, лечат, кормят, возят их на прививки и стерилизацию (а это большой труд, иногда нужно целую спецоперацию организовать, чтобы просто словить бродяжку, и уже промолчу, сколько уходит денег и времени), ищут добрые руки. Так давайте с них за это еще денег возьмем, и соседей и коммунальщиков подключим проверять, сколько в доме собак. А ветврачей обяжем «стучать» на животных без паспорта.

А если это передержка у волонтера? А если человек уехал за границу, попросил присмотреть за питомцем? А если это песик моей умершей тети-пенсионерки, за которого она имела льготу, а я вообще не в курсе? И таких «а если» очень много.

По сути, такой налог, на всех без разбора — это налог на доброту и любовь. Издевательство и над людьми, и над животными. Вместо того, чтобы реально помочь и, возможно, даже доплачивать тем, кто спасает животных с улиц, государство только усложняет жизнь этим людям. Хотя они заботятся и берут на себя его, государства, обязанности.

Закон об ответственном обращении с животными, если помните, начал действовать только в прошлом году — и в реальности многие нормы там вообще не про гуманность. И численность бездомных животных по-прежнему регулируют через отлов.

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