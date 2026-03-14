Сотрудничество Румынии и Украины делают Европу сильнее 2 14.03.2026, 13:34

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Стратегическое партнерство в сфере обороны и энергетики обещает быть успешным.

Румыния и Украина укрепляют стратегическое партнерство в сфере обороны и энергетики. Об этом стало известно после визита президента Украины Владимира Зеленского в Бухарест 12 марта и его переговоров с президентом Румынии Никушором Даном, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

По словам президента Румынии, между двумя странами в прошлом существовало недоверие, однако после начала полномасштабной войны в 2022 году отношения заметно укрепились. Сегодня Бухарест и Киев стремятся совместно отвечать за безопасность региона и укреплять сотрудничество в различных сферах.

Одним из ключевых результатов встречи стало подписание декларации о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает развитие взаимодействия в области обороны, энергетики, экономики, образования и защиты прав национальных меньшинств.

Особое значение имеет соглашение о совместном производстве беспилотников на территории Румынии. Проект планируется реализовать при финансировании европейской программы SAFE, на которую может быть выделено около 200 млн евро. Согласно плану, Украина предоставит технологии и поделится боевым опытом, полученный во время войны, а Румыния — производственные мощности, инфраструктуру НАТО и доступ к европейскому оборонному финансированию.

Важным направлением сотрудничества остается энергетика. С конца 2022 года, когда Россия начала систематические атаки на украинскую энергосистему, Румыния стала одним из ключевых энергетических партнеров Киева. Бухарест поддерживает увеличение экспорта электроэнергии в Украину и помогает поставками оборудования для ремонта энергосетей.

Кроме того, обсуждаются проекты по развитию энергетических и газовых маршрутов, включая так называемый Вертикальный газовый коридор из Греции в Украину. Румыния также рассчитывает усилить свою роль регионального энергетического хаба благодаря разработке газового месторождения «Neptun Deep» в Черном море.

Аналитики отмечают, что Бухарест постепенно превращается из просто соседа Украины в одного из ключевых партнеров по безопасности и восстановлению страны.

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