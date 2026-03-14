В Подмосковье вслед за Москвой начнут отключать интернет 14 14.03.2026, 13:52

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В рамках «мер безопасности».

В Московской области РФ вслед за Москвой могут начаться отключения мобильного интернета и связи в рамках «мер безопасности на федеральном уровне».

Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин. В условиях ограничений он посоветовал местным жителям использовать для выхода в сеть Wi-Fi, а для звонков и отправки сообщений — технологию VoWiFi.

Депутат также сообщил, что в регионе организованы механизмы доступа к социально значимым ресурсам. К таким ресурсам, по его словам, относятся мобильное приложение регионального портала госуслуг, портал здравоохранения Московской области, сервис единой аутентификации и авторизации, система мониторинга инфраструктуры ЖКХ «ЖКХ-Контур», а также цифровые сервисы «Системы 112».

Тем временем в Москве, где работу мобильного интернета ограничивают с начала марта, заработали «белые списки» разрешенных сайтов. В перечень, в частности, вошли портал госуслуг, сайты госорганов, сервисы «Яндекса», соцсети VK, банки, а также пропагандистские СМИ.

На фоне отключений продажи пейджеров в Москве выросли на 73%, раций — на 27%, атласов и путеводителей — в полтора раза. Сервис «Яндекс Такси» перешёл на заказ машин по телефону, курьерские службы сообщают о падении числа заказов. Ущерб от блокировок для столицы, по оценке источников «Ъ», достигает 1 млрд рублей в день.

Власти объясняют меры необходимостью защиты от украинских дронов. В феврале Владимир Путин подписал закон, разрешающий операторам отключать связь по требованию ФСБ без ответственности перед абонентами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал россиян готовиться к длительным отключениям.

Согласно проекту «На связи», ограничения интернета действуют как минимум в 62 регионах, а в 58 из них применяются «белые списки». Как сообщает Top10VPN, по итогам 2025 года Россия стала мировым лидером по продолжительности интернет-шатдаунов — 37 166 часов, затронувших 146 млн человек.

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