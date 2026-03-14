Трамп публично признал, что покупает обувь своим министрам 16 14.03.2026, 14:12

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Дональд Трамп

Президент США раскрыл истинную цель странного правила.

Президент США Дональд Трамп публично признал, что иногда покупает обувь членам своей администрации. Также он объяснил истинную цель таких подарков.

Как сообщает CNN, об этом президент США заявил в интервью ведущему Брайану Килмиду.

Трамп публично признал, что иногда покупает обувь членам своей администрации, - но опроверг сообщения о том, что делает это массово и наугад.

Что написали СМИ

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что Трамп якобы угадывал размеры обуви своих чиновников и приказывал помощникам присылать им классические туфли Florsheim с записками.

Президент эту информацию отрицал, но обувь назвал качественной.

Что сказал Трамп

«Как человек, который много лет ходил в обуви, которая была непригодной и не очень удобной, я получаю от этого удовольствие», - сказал он.

По словам президента, он предлагает купить обувь тем из команды, кто жалуется на неудобства.

«Кажется, все достаточно хорошо получается. Теперь они выглядят нарядно и красиво», - отметил Трамп.

Отдельно он раскритиковал кроссовки в офисе.

«Мне никогда не нравилось, когда члены кабинета ходят в кроссовках. Кроссовки - это прекрасно, но я не хочу, чтобы члены моего кабинета носили кроссовки, поэтому я куплю им пару обуви - это подарок от Дональда Трампа», - пояснил он.

Вице-президент Джей Ди Вэнс еще в декабре рассказал, что Трамп купил ему и госсекретарю Марко Рубио «четыре пары обуви», потому что хотел, чтобы руководители страны выглядели достойно.

По данным WSJ, в Белом доме даже шутят над этой привычкой. Один чиновник рассказал изданию, что некоторые опасаются не надевать подаренные туфли.

Ранее Рубио сфотографировали в заметно больших ботинках от президента.

Times и Guardian писали, что похожие подарки получили и другие чиновники - часть из них частным образом жалуется, что носят президентскую обувь вопреки собственным предпочтениям.

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