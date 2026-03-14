Британским трубочистам невероятно везет

Британским трубочистам невероятно везет1
- 14.03.2026, 14:36
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Благодаря новой моде, а не из-за «Мэри Поппинс».
Профессия трубочиста, ассоциирующаяся с викторианской эпохой и фильмом «Мэри Поппинс», переживает неожиданное возрождение в Великобритании. Причиной стал рост популярности дровяных печей на фоне энергетического кризиса и пандемии, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).
За шесть лет после начала пандемии британцы приобрели около одного миллиона дровяных печей. Сейчас примерно одно из 14 домохозяйств в стране использует такие системы отопления. Рост спроса связан с резким подорожанием газа после полномасштабного вторжения России в Украину, а также с опасениями по поводу стабильности энергосетей в кризисные периоды.
В результате увеличилось и число специалистов по чистке дымоходов. Национальная ассоциация трубочистов Великобритании сообщает, что за последние 15 лет количество ее членов утроилось и достигло 760 человек, среди которых уже 42 женщины.
Однако рост популярности дровяного отопления вызывает экологические опасения. По оценкам британского правительства, около 20% выбросов вредных мелкодисперсных частиц PM2.5 приходится именно на дровяные печи — примерно столько же, сколько создает автомобильный транспорт.
Власти планируют ужесточить правила — предлагается ввести более строгие нормы выбросов для новых печей, предупреждающие надписи о вреде для здоровья и штрафы для поставщиков топлива, не соответствующего стандартам.
Несмотря на возможное снижение продаж — в 2025 году они оказались вдвое ниже пиковых показателей 2022 года — в стране существует большое количество уже установленных печей. Это обеспечивает стабильную работу для трубочистов, многие из которых начинают осваивать и новые направления, например обслуживание систем кондиционирования.