Лукашенко впечатлили неприятности с «другом Мадуро» и «гуманистом Хаменеи» 9 Телеграм-канал «Письма к дочери»

14.03.2026, 15:05

6,950

Диктатор растянулся в очередном «шпагате».

Вчера истекающий гарант объяснил своим телевизорам, как он четко договаривается с американцами по всем важнейшим вопросам мировой стабильности. Буквально про какой вопрос стабильности его ни спросят, про такой он и договаривается.

Серьезно, пусть американцы приедут в Минск и спросят. Нет, обязательно, пусть приедут в Минск и спросят, кем был гарант до революции.

И когда они спросят, они же сразу все поймут. Потому что до революции гарант был мастер геополитических маневров. И он им конкретно может объяснить, куда конкретно надо отпустить Мадуро и что где в Иране урегулировать.

Хотя, про Иран может лучше и не объяснять. Потому что для Ирана кое-кто и так сделал все, что мог. Выразил иранскому послу самые глубокие озабоченности. Кто мог бы сделать больше? Как говорится, чем богаты.

Богаты озабоченностями, значит помогаем озабоченностями из всех телевизоров. Но лично у гаранта озабоченности кончились. Гарант свои озабоченности уже на посла потратил.

Тем более, что Иран не такой и друг. То есть раньше казалось, что друг, а как начали его бомбить, так оказалось, что уже и не такой. Не сделал Иран гаранту все, о чем его гарант просил.

Поэтому, как гласит старая гарантовская мудрость: тебя бомбят сегодня, а меня завтра бомбить, пожалуйста, не надо. Тем более по «Орешнику». Потому что у гаранта этих

«Орешников» десять штук, все равно не попадете.

А не по «Орешнику» лучше вообще не бомбить. Не, ну серьезно, за что меня бомбить? У меня дроны каждый день падают, а я никому слова плохого не сказал. А мог бы, как пацан, сказать. Предъявить озабоченностями из всех телевизоров. Но не предъявил.

А все почему? Потому что стабильности в мире нет. Это раньше можно было кому угодно предъявлять озабоченностями из любых телевизоров. А теперь думать надо, кому ты предъявляешь.

Потому что есть такие люди, которым ты предъявишь озабоченностями, а они же могут и ракетой в ответ предъявить. Потому что злые все. Нету у них понятия про суверенную стабильность.

Еще буквально прошлой осенью кое-кто объяснял американцам, что если они хотят, чтобы он выпустил заложников, то пускай забирают их с собой. Потому что он лично не намерен оставлять в стране людей, которые могут перевернуть ему всю стабильность.

И буквально еще в прошлом декабре он никого и не оставил. А телевизоры объясняли про специальную операцию по очищению стабильности от подрывных элементов.

И что ты думаешь? Вчера кое-кто сказал, что он никого из страны не выгонял, не выгоняет и не будет выгонять. Что нету у него такой дурной привычки. Что если кто захочет, то может оставаться в рамках закона.

Ну то есть, буквально три месяца назад у него освобожденные заложники ни в какие рамки закона в стране не помещались. А сейчас уже некоторые помещаются. А может быть даже и все. Потому что оказалось, что рамки обладают замечательными гибкими свойствами.

И я подозреваю, что к раздвижению этих рамок имеют самое непосредственное отношение неприятности, которые случились с другом Мадуро и большим гуманистом Хаменеи. Жаль что эти неприятности не случились раньше.

Телеграм-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com