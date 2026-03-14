Силы обороны Украины поразили аэродром «Майкоп» в РФ 2 14.03.2026, 15:17

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Попадание произошло в инфраструктуру военной авиабазы.

Вооруженные силы Украины атаковали дальнобойными дронами-камикадзе российский аэродром «Майкоп» в Республике Адыгея. Попадание произошло в инфраструктуру боевого аэродрома.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Также появилась новая информация о последствиях атаки по российскому военному заводу «Кремний-Л» в Брянске.

Карта: Deepstate

Как сообщают в Генштабе, в результате атаки удалось поразить основной производственный корпус, где проходило производство интегральных процессоров к баллистическим, крылатым и зенитным ракетам различных типов.

В результате удара вспыхнул пожар на площади около 1000 квадратных метров, а крыша корпуса во время пожара рухнула.

Также поражено складское помещение хранения компонентов для производства процессоров. Площадь пожара составляла около 400 квадратных метров. Завод прекратил производство ориентировочно на полгода.

Что предшествовало

В российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, их было около 11, а над Советским районом города после этого поднялся густой дым. Впоследствии стало известно, что был атакован завод микроэлектроники «Кремний Эл».

Тогда в Генштабе подтвердили, что успешные удары нанесены британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

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