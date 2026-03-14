Рабочий поставил на место фирму, выплатившую ему $500 компенсации

Рабочий поставил на место фирму, выплатившую ему $500 компенсации5
- 14.03.2026, 16:11
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Его категорически не устроил размер выплаты.
Кровельщик белорусской фирмы в декабре 2024 работал на высоте и упал на арматуру. В итоге утратил 80% трудоспособности. Работодатель после происшествия выплатил ему 1500 рублей материальной помощи. Бывший кровельщик обратился с иском, чтобы взыскать 70 000 рублей компенсации морального вреда, рассказали в Гомельском областном суде.
Инцидент с кровельщиком частного предприятия произошел 7 декабря 2024 года. В тот день во время монтажа трубы он упал с высоты около пяти метров на металлическую арматуру от перильного ограждения. Получил тяжелые травмы и был доставлен в Оршанскую городскую больницу.
На предприятии провели проверку и составили акт о несчастном случае на производстве. Согласно документу, причинами происшествия стал допуск кровельщика к монтажу колонны металлической трубы (не по специальности, без проведения инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда по выполняемой работе), а еще — недостаточный контроль со стороны начальника участка.
«В связи с полученными травмами истец перенес физические и нравственные страдания. Согласно заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии ему присвоена вторая группа инвалидности, причиной инвалидности является трудовое увечье, установлена степень утраты трудоспособности в размере 80%, нуждаемость в постоянной помощи.
Со стороны ответчика после несчастного случая, ему была оказана материальная помощь в размере 1500 рублей.
Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 70 000 рублей и понесенные им судебные расходы», — рассказали в суде.
В итоге судья постановил, что грубой неосторожности в действиях истца не имелось. В пользу пострадавшего кровельщика с экс-работодателя взыскана компенсация морального вреда в размере 48 500 рублей, разрешен вопрос о судебных расходах.
Фирма подавала апелляцию, но решение оставили в силе.