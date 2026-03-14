«Лукашенко впал в полное отчаяние»36
- 14.03.2026, 21:00
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Белорусы заметили один из главных признаков развала экономики.
В Беларуси экономика задыхается от нехватки кадров. На фоне этого Лукашенко идет на отчаянные меры.
В комментариях читатели сайта Charter97.org высказали свое мнение на этот счет. Приводим некоторые из них:
«Почему эксперты не пишут и о третьей проблеме? Что людей не берут на работу. Идиотские характеристики и КГБшники при приеме. Проверки на лояльности и т.д. В стране сотни тысяч безработных. Из них половина в черных списках».
«Не нужны их заводы с такими зарплатами - ищите дураков! Где на 1 рабочего, выполняющего реальную работу, кагал никчемных управленцев».
«Платите за труд как в Польше Литве и не будет никаких дефицитов кадров».
«Лукашенко настолько больной властью ублюдок, что хоть в пустыне, но что бы при власти. Над кем? Над пустотой?».
«Это один из главных признаков развала лукономики».
«Очевидно, что Лука в полном отчаянии. Все против него».
«В 1996-ом году белорусов в стране было больше десяти миллионов, затем количество стало снижаться. Переводить стрелки на население это обычная практика лукашистов».