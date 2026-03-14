Принц Пехлеви готовится возглавить Иран 9 14.03.2026, 16:51

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Наследник шаха Ирана рассказал жителям страны, как будет устроена система власти после окончания войны.

Лидер иранской оппозиции, принц Реза Пехлеви, обратился к гражданам Ирана с призывом готовиться к его возможному приходу к власти в стране поле окончания операций Израиля и США.

По его словам, чтобы избежать разрыва в управлении страной после падения Исламской республики, в последние месяцы велась работа сразу по двум ключевым направлениям.

- Во-первых, была подготовлена чёткая программа управления страной в рамках «Проекта процветания Ирана». Во-вторых, велась работа по выявлению и отбору достойных женщин и мужчин для участия в 2Системе переходного управления» и реализации этой программы. В ходе этого процесса многие соотечественники, обладающие ценным опытом и необходимой для нашей страны экспертизой, заявили о своей готовности участвовать в восстановлении страны и служить родине, — подчеркнул Пехлеви.

Он отметил, что работа велась через комитет по подбору и утверждению членов системы переходного управления под руководством Саида Гасеми-Нежада. В последние месяцы в рамках этой деятельности были выявлены и оценены компетентные кандидаты как внутри страны, так и за ее пределами, способные руководить различными направлениями новой системы.

По его словам, после падения «Исламской республики» эта система под его руководством будет готова сразу взять на себя управление страной, обеспечив порядок, безопасность, свободу и условия для развития и процветания Ирана.

Ранее сообщалось, что наследный принц Ирана Реза Пехлеви представил обновленный план переходного периода после свержения власти Али Хаменеи. В документе подробно изложены меры, которые предполагается реализовать в течение первых шести месяцев после падения «Исламской республики».

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