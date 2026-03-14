Украинская разведка провела дерзкую операцию в ночь на 14 марта 6 14.03.2026, 23:28

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Уничтожены два российских военных судна.

Украинская разведка в ночь с 13 на 14 марта вывела из строя два российских военных судна, которые обеспечивали доставку оружия и техники через Керченский пролив, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Спецназовцы ГУР поразили железнодорожный паром «Славянин» - он выведен из строя. Судно «Авангард» получило повреждения.

ба корабля входили в состав Керченской паромной переправы и были задействованы в поставках оружия, боеприпасов и военной техники для российской армии.

Во время той же операции разведчики совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесли удары по инфраструктуре порта «Кавказ» в Краснодарском крае.

Россия использует этот порт для ведения войны против Украины.

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