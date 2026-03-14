В Беларусь идет погожий антициклон из Европы 2 14.03.2026, 17:19

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Какой будет погода на следующей неделе.

Новая неделя начнется с визита погожего антициклона и теплых воздушных масс с юго-запада Европы. Об этом в прогнозе погоды на неделю с 16 по 22 марта рассказал провластному телеканалу ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

В понедельник в большинстве районов Беларуси осадков не ждем. Лишь днем в крайних западных районах пройдут первые быстрые весенние дожди. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Ночью от −1 до +4 градусов. Днем от +9 по востоку до +14 по юго-западу страны.

Во вторник восточная половина Беларуси все так же будет находиться во власти погожего антициклона. Малооблачно, осадки маловероятны. По западу ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман — он ухудшит видимость до километра. Атмосферное давление высокое. Ночью от −1 по востоку до +5 по западу, днем от +6 до +12, в центральных районах около +10. Ветер юго-восточный, умеренный.

В среду немного похолодает. С северо-востока Европы задует свежий ветер. Сквозь облака будет проглядывать солнце. Осадки маловероятны. Местами туман — видимость до полукилометра. Влажность воздуха до 90%. Ветер южный, умеренный. Ночью от −1 до +4. Днем от +5 по северо-востоку до +12 градусов по западу.

Предварительно, в четверг особых изменений не предвидится. Переменная облачность. Ночью и утром местами туман. Будьте внимательны на дорогах: еще возможен слабый гололед и гололедица. Без осадков. Ночью от −1 до +3. Днем от +5 в восточных районах страны до +12 в западных.

В пятницу на большей части территории — кратковременные осадки. Их принесет атмосферный фронт с северо-запада Европы. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью и утром местами возможен непродолжительный туман. Влажность воздуха высокая. Ночью от −1 до +4, а днем от +6 в северо-западных и центральных районах до +12 в юго-восточных.

В выходные дни антициклон постепенно отодвинет зону осадков на юго-восток. В субботу ночью там возможен мокрый снег, пройдут небольшие дожди. Днем без существенных осадков. Ветер восточной четверти, умеренный, временами порывистый. Влажность до 90%. Ночью от −2 до +3. Днем от +9 по Брестской области до +13 по Гомельской.

В воскресенье антициклон продолжит удерживать спокойную погоду. В большинстве районов осадки маловероятны. Ночью и утром местами туман, ухудшающий видимость до полукилометра, влажность воздуха невысокая. Ветер переменных направлений, умеренный. Ночью от −2 до +3, в дневные часы от +9 по востоку страны до +13 по Брестской и Гродненской областям.

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