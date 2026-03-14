ЦАХАЛ: в Ливане ликвидирован командир подразделения связи «Хизбаллы»
- 14.03.2026, 17:27
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В рамках своей должности Ясин отвечал за усиление «Хизбаллы».
ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) на этой неделе атаковали и ликвидировали Хишама Абделя Карима Ясина, командира подразделения связи террористической организации «Хизбалла» и палестинского корпуса иранских «Сил Кудс».
Подразделение связи отвечает за обеспечение непрерывности коммуникаций в террористической организации.
В рамках своей должности Ясин отвечал за усиление «Хизбаллы» и восстановление ее ресурсов после операции «Стрелы севера». Кроме того, он содействовал иранскому присутствию в Ливане и разрабатывал террористические планы под руководством иранского режима.
Это пятый командир «Сил Кудс» и третий командир «палестинского корпуса», ликвидированный с начала операции «Рычание льва».