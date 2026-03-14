Белорусы начали «охоту» за витаминами 6 14.03.2026, 20:51

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Что почем на минской Комаровке в начале весны.

Как только мартовское солнце начало припекать, на минской Комаровке началась «охота» за витаминами. Чаще всего покупатели выбирают овощи и зелень, но есть и те, кто предпочитает экзотику. Что и по какой цене можно найти на столичном рынке, рассказывают «Минск-Новости».

Людей в субботу немало. Прежде чем приступить к шопингу, они пристально рассматривают товары на прилавках в поисках необходимого по приятной цене.

— В последнее время увеличился спрос на картофель, яблоки и апельсины. Зелень популярна всегда, — рассказала продавщица Елена.

Огурцы и помидоры уже давно перестали ассоциироваться исключительно с летом. Горожане покупают их в том числе и на Комаровке в любое время года. Но в сезон цены намного приятнее. Так, отечественные огурцы можно найти как за пять рублей, так и за 9,90, а импортные — от 7,90. Помидоры продают за 4−24 рубля, спелые черри — от 10,99 рубля.

Подешевели баклажаны. Несколько месяцев назад их отдавали за 7−14 рублей за килограмм, а сейчас стоимость варьируется от 4,90 до 13,90. Кабачки можно найти за 6,90−16,90 рубля за килограмм. Полезную беларусскую белокочанную капусту продают за 1,29−2,50 рубля, а привозную — за 4,90−7 рублей.

Любимый многими картофель всегда в наличии. Его покупают за 0,99−2,80 рубля. Среди фаворитов и репчатый лук, стоимость — 1,99−3 рубля. Цена на его салатную версию у продавцов сильно разнится — от 1,59 до 25 рублей. Вкусные и яркие перцы удастся приобрести за 7,90−18 рублей, морковь — за 0,99−3, свеклу — за 0,99−3,50.

В марте не составит труда найти на рынке и редис. За пучок просят от 6,50 до 10 рублей. А вот чеснок остается недешевым удовольствием: стоимость варьируется от 14,99 до 25.

Свежей зелени на Комаровке хватает. За 100-граммовый пучок придется заплатить 1,50−15 рублей. Например, салат или шпинат в среднем стоят 2−4 рубля, а рукола и кинза — 3,50−5, ароматный базилик — от 8 до 11.

Прилавки с фруктами радуют круглый год. Цены схожи с магазинными — апельсины можно найти от 3,50 рубля, но есть варианты и значительно дороже — до 18,90. Полезные грейпфруты реализуют за 3,90−15 рублей, лимоны — от 5,90, мандарины — от 3,90 до 25.

Радует стоимость бананов — 1,90−6,90 рубля. Это ниже, чем в некоторых гипермаркетах города. Часто покупают минчане и виноград. Разные сорта можно найти как за 2,90 рубля, так и за 40. Киви и ананасы берут за 4,90−45 рублей, хурму — за 5,90−35, сливу — за 10−45, аккуратные гранаты — от 6,90. За популярные независимо от сезона груши и яблоки нужно отдать 5,90−12 и 1,90−6,90 рубля соответственно.

— На неделе купила килограмм слив. Давно их не ела, захотелось. Они оказались довольно вкусными, пришла за добавкой, — рассказала минчанка Татьяна. — Стараюсь пару раз за неделю выбираться на Комаровку, чтобы пополнить запасы. Сегодня по плану большая закупка: уже взяла бананы, апельсины. Теперь в раздумьях, брать ли хурму.

В достатке на стеллажах и ягод. Цены на некоторые из них могут немного шокировать, но для истинных ценителей летних лакомств это второстепенная деталь.

— Берут ягоды. Конечно, не так часто, как фрукты или овощи, но покупают. У нас в этом отношении, скажем так, красивый и свежий ассортимент, поэтому покупатели есть, — уверили за прилавком.

За голубику придется выложить от 45 до 140 рублей за кило, за такое же количество клубники — 35−45. Любители экзотики готовы дегустировать арбузы. Правда, цена пока «кусается» — 25 рублей за килограмм.

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