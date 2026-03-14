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Трамп: США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана

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  • 14.03.2026, 18:51
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Трамп: США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана
Фото: Getty Images

Он заявил, что многие страны пришлют корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что многие страны пришлют военные корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым.

«Многие страны, особенно те, которые пострадали от попытки Ирана закрыть Ормузский пролив, отправят военные корабли совместно с Соединенными Штатами Америки, чтобы сохранить пролив открытым и безопасным», – написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также заявил, что США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, но им легко отправить один-два беспилотника, сбросить мину или запустить ракету ближнего радиуса действия где-то вдоль или внутри этого водного пути, независимо от того, насколько сильно они потерпели поражение.

Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят корабли в этот район.

«Тем временем Соединенные Штаты будут бомбить береговую линию и непрерывно расстреливать иранские лодки и корабли с воды», – написал он.

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