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«Неизвестно какую заразу Лукашенко туда принес»

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  • 14.03.2026, 19:01
  • 10,300
«Неизвестно какую заразу Лукашенко туда принес»

Белорусы жестко прошлись по ресторану Mak.by.

Ресторан Mak.by планирует изменить название кофе американо после того, как 8 марта ресторан посетил Лукашенко и приказал сделать на основе этого напитка «белорусский бренд».

Читатели сайта Charter97.org в комментариях отреагировали. Приводим некоторые из них:

«Таракано» - нормальные название».

«Лучше бы занялись дезинфекцией помещения после визиты придурочного узурпатора с собакой и его свитой. Неизвестно какую заразу они туда принесли».

«Дурачино».

«Самое противное в этой ситуации то, что Лукашенко ведь не приказывал переименовать. Просто высказался. А холуи кинулись угождать. Вот они и вызывают отвращение».

«Самое умное, что они (Mak.by) могли бы сделать - это ничего не делать. Мало ли чего всяким дебилам в голову взбредет».

«Лично я принял решения не ходить в этот Mak.by, после того как эта грязная тварь побывала там. Надеюсь, что когда-нибудь снова будет нормальный «Макдональдс».

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