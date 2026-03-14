Под Гомелем упал неизвестный беспилотник

Под Гомелем упал неизвестный беспилотник6
- 14.03.2026, 19:06
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Движение по трассе Гомель-Новозыбков было перекрыто.
Сегодня после обеда около посёлка Рассвет Добрушского района упал неизвестный беспилотник, сообщает «Флагшток».
На место прибыла милиция и перекрыла движение по трассе Гомель-Новозыбков до приезда группы разминирования. До вывоза дрона на трассе образовалась длинная очередь из автомобилей, была остановлена работа АЗС «Белоруснефть», где также собралась очередь.
Впоследствии беспилотник был вывезен, а движение возобновлено.
Около 15:30 и 16:00 жители Добруша услышали как отдельные взрывы. Вероятно, сапёры подорвали дрон недалеко от города.
В настоящее время тип беспилотника и его принадлежность остаются неизвестными.