Под Гомелем упал неизвестный беспилотник 6 14.03.2026, 19:06

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Движение по трассе Гомель-Новозыбков было перекрыто.

Сегодня после обеда около посёлка Рассвет Добрушского района упал неизвестный беспилотник, сообщает «Флагшток».

На место прибыла милиция и перекрыла движение по трассе Гомель-Новозыбков до приезда группы разминирования. До вывоза дрона на трассе образовалась длинная очередь из автомобилей, была остановлена работа АЗС «Белоруснефть», где также собралась очередь.

Впоследствии беспилотник был вывезен, а движение возобновлено.

Около 15:30 и 16:00 жители Добруша услышали как отдельные взрывы. Вероятно, сапёры подорвали дрон недалеко от города.

В настоящее время тип беспилотника и его принадлежность остаются неизвестными.

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