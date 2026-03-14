закрыть
19 июня 2026, пятница, 19:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Гомелем упал неизвестный беспилотник

6
  • 14.03.2026, 19:06
  • 7,378
Под Гомелем упал неизвестный беспилотник

Движение по трассе Гомель-Новозыбков было перекрыто.

Сегодня после обеда около посёлка Рассвет Добрушского района упал неизвестный беспилотник, сообщает «Флагшток».

На место прибыла милиция и перекрыла движение по трассе Гомель-Новозыбков до приезда группы разминирования. До вывоза дрона на трассе образовалась длинная очередь из автомобилей, была остановлена работа АЗС «Белоруснефть», где также собралась очередь.

Впоследствии беспилотник был вывезен, а движение возобновлено.

Около 15:30 и 16:00 жители Добруша услышали как отдельные взрывы. Вероятно, сапёры подорвали дрон недалеко от города.

В настоящее время тип беспилотника и его принадлежность остаются неизвестными.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип