Американка показала, как создает необычные пасхальные яйца за считанные минуты 5 14.03.2026, 19:21

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Для этого способа даже не нужна вода.

В преддверии Пасхи многие ищут простые и рабочие способы облегчить подготовку к празднику. Часто возникает вопрос: как покрасить яйца, чтобы получить красивый узоры.

В Instagram американка показала, как легко делает необычные пасхальные яйца даже без воды. Для этого она использует рис и пищевые красители.

Как видно на видео, сначала нужно взять небольшие плотные пакеты, лучше те, которые имеют застежку. В эти пакеты насыпать немного риса, чтобы он покрывал яйцо полностью. В рис нужно добавить чуть пищевого красителя и хорошо перемешать. В образовавшуюся смесь помещаем заранее отваренные яйца и несколько минут перемешиваем, как на видео.

Затем вынимаем яйца и даем несколько минут обсохнуть, чтобы краситель не прилипал к рукам.

В результате получает красивые с интересными узорами и яркие пасхальные яйца.

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