Операция «Рык льва» в Иране: ЦАХАЛ сообщил новые сведения 14.03.2026, 19:34

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За последние сутки израильская армия атаковала более 200 целей на территории Ирана.

Армия обороны Израиля сообщила о новых результатах операции Операция «Рык льва» против объектов иранского режима. По данным военных, за последние сутки были поражены более 200 целей, которые израильская сторона называет террористическими.

Представитель Армия обороны Израиля заявил, что удары по инфраструктуре продолжают усиливаться. По его словам, с начала операции израильские ВВС выполнили около 400 боевых вылетов над западной и центральной частью Иран. Основной упор делается на уничтожение огневых систем, средств противовоздушной обороны и военной инфраструктуры.

Как уточнили в армии, в ходе атак были уничтожены десятки пусковых установок баллистических ракет. Некоторые из них, по данным израильских военных, уже были заряжены и готовились к запуску в сторону Израиль. Также были поражены системы обороны, а также площадки запуска и хранения вооружения.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что вылеты направлены на уничтожение инфраструктуры и подразделений, отвечающих за огневые, оборонительные и производственные задачи на западе Ирана, чтобы максимально сократить масштабы ракетных обстрелов израильской территории.

Кроме того, израильская армия сообщила о точечной операции в Тегеран. По данным военных, ВВС под руководством разведки АМАН нанесли прицельный удар, в результате которого были ликвидированы Абдалла Джалали-Насб и Амир Шариат — высокопоставленные сотрудники разведывательного отдела штаба чрезвычайного положения Хатам ан-Набия.

В ЦАХАЛе отметили, что после ликвидации руководителя разведывательного подразделения Салеха Асади в начале операции Джалали-Насб и Шариат фактически стали его заместителями. Израильские военные называют их ключевыми фигурами в иранском разведывательном сообществе и людьми, близкими к высшему руководству страны.

Разведывательный отдел штаба «Хатам ан-Набия» занимается анализом разведывательной информации и регулярно проводит брифинги для высших представителей системы безопасности Ирана. На основе этих данных, как утверждают в ЦАХАЛе, планируются боевые действия против Израиля.

В армии подчеркнули, что ликвидация этих офицеров стала еще одним серьезным ударом по системе управления и координации иранских сил. По данным израильских военных, с начала операции уже уничтожены десятки высокопоставленных командиров иранского режима.

«ЦАХАЛ продолжит решительные действия против командиров террористического режима Ирана», — заявили в армии.

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