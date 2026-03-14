«Что дальше? Мы вернемся к почтовым голубям?» 15 14.03.2026, 19:50

7,002

Белоруска ощутила на себе ограничение мобильного интернета.

Ограничение мобильного интернета, которое ввело Минсвязи, действует уже третью неделю. И оно непосредственно затрагивает белорусов. Возмущением от ситуации поделилась в Threads Юлия — ее безлимичный интернет «закончился» 13 марта, пишет «Зеркало».

«Злюсь! В РБ вступил в силу закон о прекращении безлимитного мобильного интернета. На календаре 13-е число, я уже без трафика. При этом абонплата осталась такой же немаленькой! — недовольна белоруска. — Я не в игрушки играю, а работаю в интернете, и мне он нужен постоянно и на высокой скорости. Дома я бываю мало и редко, работаю везде и постоянно в движении. Что дальше? Мы вернемся к почтовым голубям в век высоких технологий?»

На скриншоте, который приложила к посту Юлия, сообщается, что она «израсходовала квоту ГБ на неограниченной скорости по тарифному плану». Что за план у нее и сколько она платит за интернет, не уточнила. Но сумму описала как «немаленькую».

Чтобы исправить ситуацию с интернетом, Юлии предлагают или докупить 10 ГБ (это обойдется в пять рублей), или подключить дополнительный пакет безлимита, но уже без ограничений (цена вопроса — девять рублей).

За сутки пост посмотрели более 50 тысяч раз. Некоторые комментаторы делились, что оказались в похожей ситуации, другие возмущались нововведением. Были и те, кто считал, что проблемы нет, раз можно докупить трафик. Вот некоторые из комментариев под постом:

«Понимаю вас. Я хоть и не работаю в интернете, но моя «квота» закончилась еще 9-го числа. Сейчас качество интернета примерно такое же, как и в роуминге (читай — никакое). Похоже, наша 20-летняя история с МТС подошла к своему завершению».

«Вы еще хорошо продержались до 13-го числа. Мне этого трафика на три дня хватило».

«Только МТС на этом наживается. Life всем «подарил» 90 гигов с возможностью докупить. A1 вроде тоже увеличил количество гигов и добавил услугу «Форсаж» за допплату. А МТС просто гребет бабки: вроде есть платная услуга, но все те же 30 гигов и платная раздача».

«Меня тоже это бесит — та же песня на А1. Раньше интернет не шибко быстрый был, а сейчас вообще черепаха. И плачу за безлимитный интернет с ограниченной скоростью».

«Если это инструмент, с помощью которого вы зарабатываете, в чем проблема заплатить?»

«Вот у меня был безлимит. Издали закон — теперь мне на семь рублей платить больше? Получается, что закон сделал? Просто связь стала дороже?»

«Когда подняли стоимость абонентской платы на безлимитах, все жаловались и решили отменить. Сейчас это «подорожание» просто замаскировали дополнительной услугой».

Напомним, с 22 февраля этого года Минсвязи ввело ограничение для безлимитного мобильного интернета. Высокая скорость теперь доступна только на первые 30 ГБ в месяц — дальше остается или мириться с замедлением до 1 Мбит/с, или доплачивать. Нововведением были недовольны многие: людей возмущает «движение назад» в «эпоху максимального потребления контента». Минсвязи же объясняло, что дело в необходимости «снижения перегрузки сетей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com