«Это может решить исход всей битвы на юге Украины»
- 14.03.2026, 19:59
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Между тем украинская разведка нарушает логистику Керченского пролива.
Ударные дроны ГУР МО Украины устроили форменную охоту за российскими железнодорожным паромом «Славянин» и судну «Авангард», в результате чего на первом произошёл пожар, а второе получило серьёзные повреждения.
Российские оккупанты активно применяют Керченское направление для снабжения группировки как на полуострове Крым, так и на материковой части Украины временно находящихся в оккупации, пишет в своем телеграм-канале украинский военный эксперт Александр Коваленко.
Фактически, можно сказать, что Украина не только установила полный контроль над акваторией Чёрного моря, изгнав из него российские военные корабли, а так же ограничив пути судоходства российских танкеров теневого флота, но и активно обрезает логистические пути снабжения Крыма.
При блокаде Крыма с моря, разрушение Керченского моста станет не только для группы войск «Оборона Крыма», но и «Днепр» критической и может решить исход всей битвы на юге Украины.
Наблюдаем!