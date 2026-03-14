«Это может решить исход всей битвы на юге Украины» 14.03.2026, 19:59

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Между тем украинская разведка нарушает логистику Керченского пролива.

Ударные дроны ГУР МО Украины устроили форменную охоту за российскими железнодорожным паромом «Славянин» и судну «Авангард», в результате чего на первом произошёл пожар, а второе получило серьёзные повреждения.

Российские оккупанты активно применяют Керченское направление для снабжения группировки как на полуострове Крым, так и на материковой части Украины временно находящихся в оккупации, пишет в своем телеграм-канале украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Фактически, можно сказать, что Украина не только установила полный контроль над акваторией Чёрного моря, изгнав из него российские военные корабли, а так же ограничив пути судоходства российских танкеров теневого флота, но и активно обрезает логистические пути снабжения Крыма.

При блокаде Крыма с моря, разрушение Керченского моста станет не только для группы войск «Оборона Крыма», но и «Днепр» критической и может решить исход всей битвы на юге Украины.

Наблюдаем!

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