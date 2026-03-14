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«Это может решить исход всей битвы на юге Украины»

  • 14.03.2026, 19:59
  • 14,888
«Это может решить исход всей битвы на юге Украины»

Между тем украинская разведка нарушает логистику Керченского пролива.

Ударные дроны ГУР МО Украины устроили форменную охоту за российскими железнодорожным паромом «Славянин» и судну «Авангард», в результате чего на первом произошёл пожар, а второе получило серьёзные повреждения.

Российские оккупанты активно применяют Керченское направление для снабжения группировки как на полуострове Крым, так и на материковой части Украины временно находящихся в оккупации, пишет в своем телеграм-канале украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Фактически, можно сказать, что Украина не только установила полный контроль над акваторией Чёрного моря, изгнав из него российские военные корабли, а так же ограничив пути судоходства российских танкеров теневого флота, но и активно обрезает логистические пути снабжения Крыма.

При блокаде Крыма с моря, разрушение Керченского моста станет не только для группы войск «Оборона Крыма», но и «Днепр» критической и может решить исход всей битвы на юге Украины.

Наблюдаем!

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