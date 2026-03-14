На валютный рынок Беларуси пришли перемены 14.03.2026, 20:08

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В обменниках наблюдаются изменения по доллару.

Доллар на нынешней неделе в основном дорожал, но в отдельные дни и дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Как на это реагируют обменники? Спойлер: курс продажи доллара банками вплотную приближается к трем рублям, пишет «Зеркало».

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,995 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 2,942 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «Технобанк», «БСБ Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Альфа-Банк» — 2,943 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк» «Статусбанк» (3,392 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,393 рубля.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,75 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,677 рубля («Банк РРБ», «БНБ Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк РРБ», «БНБ Банк», «Статусбанк» — 3,673 рубля за 100 российских рублей.

Отметим, некоторые экономисты ожидали перемены в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки «три рубля».

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