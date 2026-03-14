Вучич: Сербия готовится отражать вторжение трех соседних стран

Вучич: Сербия готовится отражать вторжение трех соседних стран13
- 14.03.2026, 20:14
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В Белграде считают, что соседи спят и видят, как бы совместно напасть на Сербию.
Сербия готовится к якобы возможному нападению альянса Хорватии, Албании и Косово. Об этом в эфире сербского телевидения заявил президент страны Александар Вучич.
- Мы готовимся к их нападению. Они ждут момента в будущем, когда разгорится более крупный конфликт между европейцами и русскими, и еще более крупный на Ближнем Востоке. Таковы их намерения, они ждут благоприятного момента, когда в мире наступит всеобщий хаос, – сказал он.
Вучич отметил, что сама Сербия не может превентивно напасть на Албанию и Хорватию, поскольку они являются членами НАТО. По его словам, жителям Сербии не нужно беспокоиться из-за этой угрозы, поскольку сербское государство «имеет достаточно сдерживающей силы», чтобы не допустить иностранного вторжения.
- Вы можете спать спокойно, граждане Сербии могут спать спокойно. Сербия достаточно сильна, чтобы сохранить свою территориальную целостность, суверенитет, свободу и безопасность своих граждан. Они не нападут на нас не потому, что не хотят, а потому, что знают, каким будет ответ, – сказал он.