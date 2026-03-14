Путин панически боится нападения 9 14.03.2026, 20:23

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Фото: Getty Images

Вокруг его резиденции создают охранную зону

Федеральная служба охраны страны-агрессора России предложила установить охранную зону площадью более 3 км² вокруг резиденции Путина «Бочаров ручей» в Сочи. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на проект приказа, размещенный на портале нормативных актов.

В этой зоне, в частности, запретят размещать транспаранты и использовать предметы, похожие на оружие.

Она будет установлена вокруг здания резиденции как на суше, так и на море.

В ней, согласно проекту, запретят строить вертолетные площадки, ремонтировать автомобили и мотоциклы, разводить животных, устраивать свалки и размещать «транспаранты-перетяжки».

Также запретят организации, например, школы, которые используют «внешне похожие на оружие предметы».

Кроме того, запретят полеты беспилотников. Также в охранной зоне будет запрещена якорная стоянка водного транспорта, за исключением одного участка набережной.

В приказе говорится, что ФСО должна возместить ущерб от ограничения прав людей, проживающих на этой территории.

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