В Минске продали квартиру почти за $500 тысяч

В Минске продали квартиру почти за $500 тысяч3
- 14.03.2026, 20:30
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Где она находится и какова ее площадь.
Самой дорогой квартирой, которую в феврале продали в Минске, оказалась недвижимость в жилом комплексе DEPO. Ее общая площадь — 123 квадратных метра, сообщает агентство «Авангард недвижимость».
Квартира была продана за 470 390 долларов в эквиваленте.
«Каждый метр обошелся покупателю в 3 831 доллар, — уточняет «Авангард недвижимость». — А вот самый дорогой квадратный метр столицы в феврале находится в ЖК Левада. Каждый квадратный метр в почти 49-метровой квартире обошелся покупателям в 4 161 доллар. А общая сумма сделки составила 202 636 долларов».