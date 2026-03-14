В Минске продали квартиру почти за $500 тысяч 3 14.03.2026, 20:30

5,294

Где она находится и какова ее площадь.

Самой дорогой квартирой, которую в феврале продали в Минске, оказалась недвижимость в жилом комплексе DEPO. Ее общая площадь — 123 квадратных метра, сообщает агентство «Авангард недвижимость».

Квартира была продана за 470 390 долларов в эквиваленте.

«Каждый метр обошелся покупателю в 3 831 доллар, — уточняет «Авангард недвижимость». — А вот самый дорогой квадратный метр столицы в феврале находится в ЖК Левада. Каждый квадратный метр в почти 49-метровой квартире обошелся покупателям в 4 161 доллар. А общая сумма сделки составила 202 636 долларов».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com