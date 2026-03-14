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В Минске продали квартиру почти за $500 тысяч

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  • 14.03.2026, 20:30
  • 5,294
В Минске продали квартиру почти за $500 тысяч

Где она находится и какова ее площадь.

Самой дорогой квартирой, которую в феврале продали в Минске, оказалась недвижимость в жилом комплексе DEPO. Ее общая площадь — 123 квадратных метра, сообщает агентство «Авангард недвижимость».

Квартира была продана за 470 390 долларов в эквиваленте.

«Каждый метр обошелся покупателю в 3 831 доллар, — уточняет «Авангард недвижимость». — А вот самый дорогой квадратный метр столицы в феврале находится в ЖК Левада. Каждый квадратный метр в почти 49-метровой квартире обошелся покупателям в 4 161 доллар. А общая сумма сделки составила 202 636 долларов».

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