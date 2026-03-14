Интернет под замком 6 14.03.2026, 21:03

10,124

Кремль испугался бунта.

Кремль ограничил доступ россиян к интернету. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Таким образом Москва пытается предотвратить внутреннее сопротивление и защитить режим перед будущими призывами резервистов.

Эксперты отмечают: усиление цензуры говорит о том, что Путин может быть не слишком уверен в стабильности своего режима. О попытках российского диктатора удержаться у власти, рассказывает FREEДOM.

Российская армия уже третий месяц подряд теряет на фронте больше людей, чем успевает мобилизовать. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами (ВСУ) Украины Александр Сырский.

По данным украинского Генштаба, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения и по 13 марта этого года уже превысили 1 277 620 людей. Темпы потерь противника настолько высоки, что пополнение их не компенсирует. Однако Кремль, несмотря на это, не собирается прекращать боевые действия. По словам экспертов, война для Москвы становится политическим вопросом выживания режима Путина.

- Это способ сохранения своего режима. Путину комфортно вот в этой ситуации, потому что особо управлять не нужно. Рычаги, клапаны все задраены. И в ситуации военного времени можно подавлять всевозможные протесты, недовольство людей, перевести экономику на более примитивную форму. То есть на самом деле — это упрощение системы управления. Поэтому война — это даже не война, они ее называют специальной военной операцией, потому что они избегают самого понятия войны. Чекисты, как известно. Это то, что, как им кажется, является естественным и необходимым состоянием российской системы, российского государства, — отметил политолог Русла Айсин.

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что глава Кремля боится повторить судьбу последнего российского императора Николая II, которого расстреляли после его отречения от престола. Об этом дипломат заявил в интервью японскому телеканалу NHK. Также Келлог уверен, что именно Путин не хочет прекращения огня.

- Нежелание прекращения огня исходит от Путина, а не от Зеленского. Путин должен согласиться с тем, что он не получит больше ни одной территории. Следующим шагом для Путина является осознание того, что он ничего не получит, — заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Кит Келлог.

В попытках сохранения своего режима Кремль усиливает контроль в информационном поле. Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские власти значительно ужесточили интернет-цензуру. По их данным, это делается для того, чтобы предотвратить массовое недовольство возможным новым призывом резервистов, которым режим пытается компенсировать немалые потери на фронте. В последние месяцы в России блокируются независимые медиа и соцсети. А также вводятся ограничения на мобильный интернет. Такие решения кремлевской власти вызывают негативную реакцию самих россиян, отмечают в отчете Института изучения войны.

- Кампания цензуры Кремля продолжает вызывать негативную реакцию в российском информационном пространстве. Российский Telegram-канал, комментирующий политические вопросы, заявил, что в информационном пространстве об этих попытках российской цензуры был сделан вывод о том, что это «безумие». Канал утверждал, что цензура разрушила «нарратив единства» между российским правительством и народом, который российскому правительству будет трудно восстановить в преддверии выборов в Думу в сентябре 2026 года, — говорится в отчете ISW.

Поскольку вопрос нехватки людей в российской армии стоит очень остро, Москва ищет новые источники пополнения личного состава и продолжает обманом привлекать иностранных граждан к участию в войне против Украины. Существуют целые схемы вербовки наемников из стран Африки или же Юго-Восточной Азии. Их напрямую поддерживают и курируют российские власти, считают в Европарламенте. Они призвали ЕС ввести целенаправленные санкции против лиц и организаций, которые причастны к вербовке иностранцев.

По данным Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, идентифицировано более 1 400 граждан африканских государств, воевавших на стороне Российской Федерации.

«Уже идентифицировано более 1 400 граждан африканских стран, воевавших на стороне России. Подтверждена гибель по меньшей мере 316 человек, причем значительная часть из них погибла менее чем за месяц после попадания на фронт. Многих из них ввели в заблуждение на этапе отбора, обещая работу в гражданской сфере», — сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По словам экспертов, такая политика показывает, что Москва оказалась в стратегической ловушке. Отступление означает политическое поражение, а продолжение войны требует все больше ресурсов и человеческих жертв. Именно поэтому Кремль будет усиливать давление на общество внутри России, и искать новые источники человеческого ресурса за ее пределами. Потому что для Владимира Путина окончание войны сегодня означает не только военное поражение, но и риск для всей политической системы, которую он строил более двух десятилетий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com