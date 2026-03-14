Как выглядит ночной Минск с высоты птичьего полета

Как выглядит ночной Минск с высоты птичьего полета4
- 14.03.2026, 21:09
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Видеофакт.
Несколько дней назад минчан предупредили, что в ближайшее время вечером и ночью над городом будет летать вертолет МЧС, который проведет аэрофотосъемку. Теперь спасатели в своем телеграм-канале рассказали и показали, как именно она проводится.
С помощью мощных тепловизоров специалисты выявляют «слабые места» под землей: повреждения труб, износ изоляции и затопления камер. Это важная диагностика перед завершением отопительного сезона.