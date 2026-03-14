«Трамп противоречит сам себе»10
- 14.03.2026, 21:23
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В США начали понимать ключевую ошибку по Украине.
В Белом доме продолжается внутренняя борьба. Экономические советники Трампа и Минфин хотят как можно быстрее завершить войну с Ираном, тогда как политические советники настаивают на продолжении до достижения целей. В то же время Иран атакует американские базы.
Глава аналитическо-адвокационной организации «Центр совместных действий» Олег Рыбачук объяснил «24 Каналу», что то, что США более полугода назад отказались от украинских антидронових технологий, свидетельствует о внутренней борьбе в администрации Трампа.
Что происходит в Белом доме?
По мнению эксперта, Трамп просто будет делать то, что считает нужным сам, хотя и разногласия в команде Трампа уже выливаются наружу.
Издание Axios опубликовало материал о том, как администрация 7 месяцев назад проигнорировала предложение Зеленского по антидронным технологиям.
- Там прямо спрашивают: почему не согласились тогда? Ведь Украина поддерживает США, а Россия – союзник Ирана. Возможно, не с тем пытаемся дружить. Публичная дискуссия свидетельствует о реальной борьбе групп влияния за внимание Трампа, который сознательно поддерживает эту конкуренцию, – сказал Рыбачук.
Сам Трамп противоречит себе в каждом выступлении: то «мы уже победили», то «надо довести до конца», то говорит о смене режима, то отказывается от этой идеи.
Затягивание войны бьет по ценам на топливо, а американцы с их мощными бензиновыми автомобилями болезненно реагируют на любое подорожание – и советники уже предупреждают Трампа о политических последствиях.
«Рост цен на топливо автоматически влечет за собой подорожание продуктов. Перед осенними выборами это серьезная проблема для Трампа, и он должен как можно быстрее закончить войну. Как? Можно придумать любое объяснение – он уже «безвозвратно уничтожал» ядерный потенциал Ирана менее чем полгода назад, а теперь уничтожает его повторно», – объяснил Рыбачук.