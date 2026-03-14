«Трамп противоречит сам себе» 10 14.03.2026, 21:23

16,886

В США начали понимать ключевую ошибку по Украине.

В Белом доме продолжается внутренняя борьба. Экономические советники Трампа и Минфин хотят как можно быстрее завершить войну с Ираном, тогда как политические советники настаивают на продолжении до достижения целей. В то же время Иран атакует американские базы.

Глава аналитическо-адвокационной организации «Центр совместных действий» Олег Рыбачук объяснил «24 Каналу», что то, что США более полугода назад отказались от украинских антидронових технологий, свидетельствует о внутренней борьбе в администрации Трампа.

Что происходит в Белом доме?

По мнению эксперта, Трамп просто будет делать то, что считает нужным сам, хотя и разногласия в команде Трампа уже выливаются наружу.

Издание Axios опубликовало материал о том, как администрация 7 месяцев назад проигнорировала предложение Зеленского по антидронным технологиям.

- Там прямо спрашивают: почему не согласились тогда? Ведь Украина поддерживает США, а Россия – союзник Ирана. Возможно, не с тем пытаемся дружить. Публичная дискуссия свидетельствует о реальной борьбе групп влияния за внимание Трампа, который сознательно поддерживает эту конкуренцию, – сказал Рыбачук.

Сам Трамп противоречит себе в каждом выступлении: то «мы уже победили», то «надо довести до конца», то говорит о смене режима, то отказывается от этой идеи.

Затягивание войны бьет по ценам на топливо, а американцы с их мощными бензиновыми автомобилями болезненно реагируют на любое подорожание – и советники уже предупреждают Трампа о политических последствиях.

«Рост цен на топливо автоматически влечет за собой подорожание продуктов. Перед осенними выборами это серьезная проблема для Трампа, и он должен как можно быстрее закончить войну. Как? Можно придумать любое объяснение – он уже «безвозвратно уничтожал» ядерный потенциал Ирана менее чем полгода назад, а теперь уничтожает его повторно», – объяснил Рыбачук.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com