закрыть
19 июня 2026, пятница, 22:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси исчезают населенные пункты

7
  • 14.03.2026, 21:52
  • 5,142
В Беларуси исчезают населенные пункты

Сколько их сейчас?

На начало 2026 года в Беларуси насчитывалось 23 173 населенных пункта, сообщает Белстат.

С 2017 года их количество снизилось на 203. За последние девять лет больше всего упразднений населенных пунктов было в Витебской области.

На втором месте — Гомельская область, третье место разделили Минская и Могилевская области. Меньше всего упразднений было в Брестской области.

За 2025 год было упразднено 9 населенных пунктов: 5 поселков и 4 деревни.

«Чаще всего причиной упразднения населенных пунктов становится отсутствие постоянного населения или утрата населенным пунктом своего хозяйственного и социального значения», — рассказали эксперты «Белгеодезии».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип