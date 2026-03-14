В Беларуси исчезают населенные пункты

В Беларуси исчезают населенные пункты7
- 14.03.2026, 21:52
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Сколько их сейчас?
На начало 2026 года в Беларуси насчитывалось 23 173 населенных пункта, сообщает Белстат.
С 2017 года их количество снизилось на 203. За последние девять лет больше всего упразднений населенных пунктов было в Витебской области.
На втором месте — Гомельская область, третье место разделили Минская и Могилевская области. Меньше всего упразднений было в Брестской области.
За 2025 год было упразднено 9 населенных пунктов: 5 поселков и 4 деревни.
«Чаще всего причиной упразднения населенных пунктов становится отсутствие постоянного населения или утрата населенным пунктом своего хозяйственного и социального значения», — рассказали эксперты «Белгеодезии».