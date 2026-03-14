СМИ: Япония может обменять ракеты Patriot, которые она производит, на украинские дроны

СМИ: Япония может обменять ракеты Patriot, которые она производит, на украинские дроны5
- 14.03.2026, 22:08
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Японское правительство готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования.
Правительство Японии планирует закупить ударные дроны украинского производства, чтобы укрепить свою оборону. Об этом сообщает Kyodo News (перевод - «Униан») со ссылкой на свои источники.
Несмотря на то, что закупить дроны можно и у Израиля, Япония считает, что именно сделка с Украиной будет менее спорной на фоне международной критики действий израильской армии в секторе Газа.
По словам журналистов, украинские беспилотники известны своей дальностью полета и устойчивостью к радиоэлектронному подавлению.
«Хотя Япония имеет небольшой опыт в сфере БПЛА, Украина неоднократно модернизировала свои дроны за короткий промежуток времени на основе реального боевого опыта, что сделало их чрезвычайно эффективными», - сообщил источник в Министерстве обороны Японии.
В то же время в феврале в интервью Kyodo News президент Украины Владимир Зеленский рассказал об опыте Украины в «массовом производстве дешевых дронов, которые уничтожают большие дорогие беспилотники и ракеты».
По его словам, противовоздушная оборона является "решающей" для Украины в отражении российских атак, а также глава государства выразил надежду на сотрудничество с Японией в этой сфере, ведь эта страна производит зенитные ракеты-перехватчики Patriot по лицензии США.
Как добавили в издании, японское правительство готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования, скорее всего, в апреле, чтобы разрешить экспорт летального оружия.
«Предложение правящих партий, представленное премьер-министру Санаэ Такаичи в начале этого месяца, создало возможность для Украины получать оружие из Японии при условии, что она подписала соглашение о передаче оборонного оборудования и считается имеющей право на получение исключительного режима с учетом потребностей национальной безопасности Японии», - объяснили в материале.