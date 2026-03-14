В трех районах Беларуси установили дни трезвости

В трех районах Беларуси установили дни трезвости9
- 14.03.2026, 22:24
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Когда не будут продавать алкоголь?
Районы Беларуси постепенно определяются с днями трезвости на 2026 год. Даты антиалкогольных акций устанавливаются местными «властями».
На этот раз решение приняли три района Могилевской области – Глусский, Быховский и Дрибинский. Документы опубликованы на Национальном правовом портале.
Когда не будут продавать алкоголь
В Глусском районе выбрали четыре дня, когда в продаже не будет алкоголя: 25 мая, 12 июня, 1 сентября и 26 ноября.
На территории Быховского района алкоголь нельзя будет купить 23 мая, 12 и 28 июня, 1 сентября, 26 ноября.
В Дрибинском районе акцию «День трезвости» проведут 26 марта, 23 мая, 1 сентября, 26 ноября. Также алкоголь не будут продавать 12 июня в связи с проведением выпускных вечеров в школах.
При этом ограничение не распространяется на продажу алкоголя в торговых объектах общественного питания на розлив.