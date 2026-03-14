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Украина презентовала 31 стране данные о последствиях атак на «Дружбу»

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  • 14.03.2026, 22:36
  • 13,754
Украина презентовала 31 стране данные о последствиях атак на «Дружбу»

В Киеве несколько дней находятся венгерские эксперты.

«Нафтогаз» вместе с МИД Украины провели специальный брифинг для представителей иностранных дипломатических миссий о последствиях атак РФ на инфраструктуру нефтепровода «Дружба».

Об этом сообщил в Facebook председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Он проинформировал, что участие в брифинге приняли представители 31 государства, в частности стран G7 и европейских партнеров Украины.

«Представили исчерпывающие материалы о характере атаки и ее последствиях, в частности фото- и видеозаписи с места происшествия. Также подробно проинформировали дипломатов о вызовах, с которыми сталкиваются наши коллеги», - говорится в сообщении.

Корецкий добавил, что восстановление подобной инфраструктуры является сложным технологическим процессом, требующим времени, а также специализированного оборудования и работы в условиях постоянных угроз повторных атак россиян.

Также он сообщил, что «Нафтогаз» вместе с МИД Украины продолжает информировать международных партнеров о последствиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины и о ходе восстановительных работ.

Стоит заметить, что недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Киеве несколько дней находятся венгерские эксперты. Однако принимали ли они участие в брифинге, Корецкий не уточняет.

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