Как бойцы ЦАХАЛ героически действуют в южном Ливане 14.03.2026, 22:50

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Бойцы 7-ой бронетанковой бригады обеспечивают безопасность жителей севера Израиля.

В рамках усилий по укреплению обороны и обеспечению безопасности жителей севера Израиля, силы 7-й бронетанковой бригады под командованием 36-й дивизии на минувшей неделе проводили операции с целью уничтожения террористической инфраструктуры и ликвидации боевиков «Хизбаллы» в южном Ливане.

Бойцы 7-й бригады ликвидировали десятки террористов и уничтожили десятки объектов инфраструктуры, включая склад вооружения, штаб и наблюдательные пункты «Хизбаллы».

Одновременно с этим Северное командование продолжает подготовку к приему дополнительных сил в течение ближайшей недели в соответствии с указаниями начальника генштаба.

Также сообщается, что силы бригады «Голани» завершили развертывание и готовы к выполнению задач, поставленных перед ними в соответствии с оценкой ситуации.

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