«Россияне всячески это скрывают» 2 14.03.2026, 23:02

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Эксперт раскрыл, с какой проблемой не способен справиться враг.

Россия, вероятно, и дальше стремится усиливать свое наступление на территорию Украины. Для этого оккупанты накапливают военные возможности. Говорится об изготовлении оружия и увеличении армии. Однако Кремль столкнулся с серьезной проблемой, которую пытается скрыть.

Руководитель украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал «24 Каналу», что россияне ищут слабое место украинцев на поле боя. Он предположил, что противник будет пытаться по всей линии фронта концентрировать свои силы, чтобы наступать.

Что скрывают россияне?

Петр Андрющенко отметил, что россияне несут серьезные потери на поле боя. С каждым разом их все сложнее компенсировать.

- У них россиян есть проблема, которая начинает набирать обороты – проблема с рекрутингом. Уже не работает поднятие единовременных выплат. Их уже увеличили в 15 – 20 раз с 2022 года и им это не помогает, – сказал он.

В начале войны россиянам удавалось мобилизовать 40 – 50 тысяч солдат. Сейчас же сложно собрать 30 – 35 тысяч.

Руководитель Центра изучения оккупации считает, что российская система рекрутинга деградирует. Это будет происходить и в дальнейшем – будет становиться хуже.

- Это означает, что российский наступательный потенциал падает. Также есть то, что они пытаются скрывать. Речь о СЗЧ. Уровень СЗЧ в российской армии значительно больше, чем в Украине, – отметил он.

Андрющенко добавил, что россияне массово бегут из армии, даже не доезжая до полигона.

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