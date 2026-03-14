«Украина прорубила новый коридор для дронов вглубь РФ» 1 14.03.2026, 23:16

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Последняя неделя стала успешной для ВСУ.

Украина системно атакует нефтяную и транспортную инфраструктуру Краснодарского края для блокирования российского нефтяного экспорта.

Уничтожение ПВО в приазовской части Донецкой области открывает новые коридоры для украинских дронов в глубь России, а уничтожение узловых точек затрудняет российскую торговлю через Черное море.

Чем неутешительна для россиян последняя неделя

Украина системно отрабатывает нефтяную и транспортную инфраструктуру Краснодарского края. Стратегия заключается не в ударах по крупным портам, а в уничтожении узловых точек транспортировки нефти.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил «24 Каналу», что параллельно в приазовской части Донецкой области день за днем уничтожаются системы ПВО, что откроет новый коридор для украинских дронов вглубь России.

Что означает расширение географии ударов по югу России?

В течение последней недели Украина активно атакует Краснодарский и частично Ставропольский край – поражены Афипский НПЗ, аэродром в Майкопе и порт Темрюк.

- Оперативный штаб Краснодарского края первым подтверждает поражения и указывает, где нашли обломки наших дронов. Широкая география ударов – результат того, что мы уже пробили коридор через оккупированную Запорожскую область. Теперь прорубаем второй – через приазовскую часть Донецкой области, – сказал Андрющенко.

Параллельно анонсированный россиянами массированный обстрел оказался очередной пустой угрозой – ни одна из поставленных целей не была поражена.

Россия заявила о сбитии 85 украинских дронов – преимущественно над Краснодарским краем. Но Россия никогда официально не признает реальных потерь, а целые регионы, в частности оккупированные территории, вообще не попадают в их отчетность.

Теряет ли Россия контроль над черноморскими портами?

Украина продолжает уничтожать российские комплексы ПВО на оккупированных территориях и подтверждает собственные успехи – в отличие от России. ГУР отчитывается об ударе по порту Кавказ, где сожжено судно «Славянин», поражено «Авангард» и уничтожено 2 военных корабля.

«Россияне скоро будут браться за байдарки. Неделя системного истощения их ПВО дала результат. Теперь можем поражать нефтяную и газотранспортную инфраструктуру. И главное открытие: не обязательно бить по Новороссийску – достаточно уничтожать узловые станции транспортировки нефти и газа, чтобы получить тот же эффект», – сказал Андрющенко.

На фоне роста цен на нефть стратегическим приоритетом является лишение России возможности торговать через Черное море. За неделю поражены наливная станция порта Темрюк, Афипский НПЗ и по меньшей мере 2 транспортных узла на Кубани, что раздражает даже некоторых иностранных партнеров, которые хотели бы получать дешевую российскую нефть.

Расширение ударов через Донецкую область откроет доступ не только к черноморским портам, но и к азовским. Аэродромы в Ейске и Приморско-Ахтарске, откуда взлетают «Шахеды», пока недосягаемы, но день за днем в приазовской части Донецкой области успешно уничтожаются системы ПВО.

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