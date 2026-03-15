закрыть
20 июня 2026, суббота, 14:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму

2
  • 15.03.2026, 14:11
  • 5,174
ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму

Поражены важные объекты врага.

Силы обороны Украины поразили РЛС «Противник», РЛС «Пароль» и пусковую установку ЗРК С-400 «Триумф» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram Генштаба ВСУ.

«В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е «Противник» и 73Е6 «Пароль» в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму», - говорится в сообщении.

Также зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В то же время установлено, что в результате поражения 10 марта радиолокационного комплекса «Валдай» в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.

«Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его способности по контролю воздушного пространства и прикрытия других военных объектов», - отметили в Генштабе.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук
Привет из Геленджика
Привет из Геленджика Ирина Халип