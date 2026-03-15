ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму

ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму2
- 15.03.2026, 14:11
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Поражены важные объекты врага.
Силы обороны Украины поразили РЛС «Противник», РЛС «Пароль» и пусковую установку ЗРК С-400 «Триумф» во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Telegram Генштаба ВСУ.
«В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е «Противник» и 73Е6 «Пароль» в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму», - говорится в сообщении.
Также зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).
Масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В то же время установлено, что в результате поражения 10 марта радиолокационного комплекса «Валдай» в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.
«Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его способности по контролю воздушного пространства и прикрытия других военных объектов», - отметили в Генштабе.