ВСУ устроили оккупантам взрывную ночь в Крыму 2 15.03.2026, 14:11

5,174

Поражены важные объекты врага.

Силы обороны Украины поразили РЛС «Противник», РЛС «Пароль» и пусковую установку ЗРК С-400 «Триумф» во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Telegram Генштаба ВСУ.

«В рамках снижения возможностей противовоздушной обороны российского агрессора в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е «Противник» и 73Е6 «Пароль» в районе Либкнехтовки в временно оккупированном украинском Крыму», - говорится в сообщении.

Также зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» вблизи Дальнего (ВОТ АР Крым).

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В то же время установлено, что в результате поражения 10 марта радиолокационного комплекса «Валдай» в районе Приморского (ВОТ АР Крым) подтверждено его значительное повреждение.

«Системное поражение средств противовоздушной обороны противника существенно снижает его способности по контролю воздушного пространства и прикрытия других военных объектов», - отметили в Генштабе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com