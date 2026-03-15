В Швеции арестовали капитана танкера «теневого» флота России 1 15.03.2026, 20:41

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Мужчину подозревают в использовании поддельного документа.

В Швеции арестовали капитана российского танкера Sea Owl I, входящего в теневой флот, удовлетворив ходатайство прокурора, сообщает Sweden Herald.

Мужчину подозревают в использовании поддельного документа при отягчающих обстоятельствах.

По данным издания, береговая охрана Швеции поднялась на борт Sea Owl I 12 мая из-за подозрения, что судно ходит под чужим флагом. Капитана арестовали на следующий день. Ему инкриминируют несколько правонарушений, в том числе использование непригодного для плавания судна.

Судно включено в санкционный список ЕС. По информации береговой охраны, в последние годы Sea Owl I, плавающий под флагом Коморских островов, перевозил нефтепродукты между Россией и Бразилией.

Шведское транспортное агентство запретило использовать танкер и не разрешило ему выходить в дальнейшее плавание.

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