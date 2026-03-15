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В Беларуси с аукциона продают редкую купюру в $100

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  • 15.03.2026, 22:57
  • 6,454
В Беларуси с аукциона продают редкую купюру в $100

Она бракованная.

На одном из аукционов выставили на продажу 100-долларовую купюру с производственным браком. При этом стартовая цена значительно превышает её номинал.

Как указано в описании лота, банкнота 1996 года находится в «очень хорошем» состоянии. Особенность купюры — неправильно расположенный водяной знак: если посмотреть на просвет, портрет Бенджамина Франклина виден в углу и перевернут. По правилам он должен находиться справа от основного изображения и быть размещён в том же положении.

Продавец оценил редкую банкноту в 800 рублей — это более чем в два с половиной раза выше её номинальной стоимости.

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