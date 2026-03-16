Путин боится атаки дронов 3 16.03.2026, 6:45

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Вокруг резиденции в Сочи создадут трехкилометровую закрытую зону.

Федеральная служба охраны решила принять дополнительные меры для защиты резиденции президента Владимира Путина «Бочаров ручей» в Сочи, куда он практически перестал ездить на фоне войны с Украиной, опасаясь атак дронов. Вокруг комплекса создадут охранную зону площадью 3 км², следует из проекта приказа ФСО, на который обратило внимание «Агентство». Ее границы будут проходить как по земле, так и по морю.

Внутри зоны запретят запускать беспилотники, использовать предметы, «внешне похожие на оружие», размещать «транспаранты-перетяжки», а также строить вертолетные площадки, тиры, пейнтбольные и страйкбольные клубы. Помимо этого, на указанной территории будет нельзя разводить животных, ремонтировать автомобили, мотоциклы и устраивать свалки. Также в охраняемой зоне оставят лишь один участок для якорной стоянки водного транспорта.

Резиденцию «Бочаров ручей» окружают жилые дома, санатории и общественные пляжи. В проекте приказа говорится, что ФСО должна возместить ущерб от ограничения прав людей, живущих на территории, которая войдет охранную зону. По данным «Проекта», резиденция в Сочи — одна из любимых у Путина. До войны он проводил там порядка месяца в год, в основном в «бархатный сезон» — в сентябре–ноябре. Также у него была традиция праздновать в этом месте день рождения матери двух своих сыновей гимнастки Алины Кабаевой в мае.

Однако с 2023 года, когда дроны стали долетать до Сочи, Путин резко сократил свои поездки на юг. Знакомый президента говорил изданию, что тот начал бояться за свою жизнь. Последний раз Путин посещал Сочи осенью 2025 года. С начала 2026-го Вооруженные силы Украины увеличили количество атак на город.

В 2023–2025 годах границы охраняемых зон определили вокруг резиденций Путина в подмосковном Ново-Огарево, Калининградской области и на Валдае. Возле последней также развернули 12 комплексов противовоздушной обороны — в основном «Панцири-С1» на башнях. По данным центра «Досье», именно в резиденции на Валдае поводит большую часть года Кабаева с детьми.

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