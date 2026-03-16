Невзоров: Запонки от Трампа будут хорошо смотреться на полосатой робе Лукашенко

Невзоров: Запонки от Трампа будут хорошо смотреться на полосатой робе Лукашенко12
- 16.03.2026, 11:49
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Диктатора ждет Гаага.
Известный публицист Александр Невзоров прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) открыть расследование о предполагаемых преступлениях против человечности, совершенных режимом Лукашенко:
— Лукашенко знает, что есть безграничны картофельные поля, где он может спрятаться. В крайнем случае — на полосатой робе золотые вашингтонские запонки тоже будут неплохо смотреться.