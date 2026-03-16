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ВСУ подожгли нефтебазу в Краснодарском крае РФ

5
  • 16.03.2026, 8:15
  • 9,220
ВСУ подожгли нефтебазу в Краснодарском крае РФ

Вспыхнул мощный пожар.

В ночь на понедельник, 16 марта, в Краснодарском крае в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе в городе Лабинск.

Об этом в Telegram сообщил Оперативный штаб региона.

«В тушении задействованы 4 расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

Россияне утверждают, что пострадавших в результате атаки нет.

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