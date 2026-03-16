Доллар идет к психологической отметке 6 16.03.2026, 10:42

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Прогноз по валютам на эту неделю.

Как мы и предполагали, на прошлой неделе обменный курс доллара США на белорусском валютном рынке достиг максимального значения с начала 2026 года. Как развернутся события на валютном рынке далее и каких значений курсов можно ждать во второй половине марта, рассказывает в статье для myfin.by финансовый аналитик Михаил Грачев.

Доллар растет

По итогам торгов на БВФБ курс доллара за неделю вырос на +0,25% с курсом закрытия USD/BYN 2,9332. Рост курса доллара с начала года увеличился до +1,05%. Изменение курса доллара против минимального значения этого года в USD/BYN 2,8331 составляет почти 3,50%. Объём торгов за прошлую неделю сложился немного меньше среднего значения в 79,403 млн долларов США, поскольку в первые торговые дни недели объём был минимальным (вторник 10 марта 4,702 млн долларов США).

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за прошлую неделю прогнозируемо снизился RUB/BYN 2,6972 за 100 российских рублей. Всего за прошлую неделю рубль потерял -0,69%, к началу года курс рубля перешёл на минусовую траекторию и всего теряет -0,23%. Объём торгов рублём был ниже среднего с 13 746,610 млн рублей.

Низкий объём торгов на белорусском валютном рынке свидетельствует о том, что участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании формирования нового тренда на ослабление российского рубля. Об этом же сигнализируют несколько факторов, на которые мы обращали внимание.

Рынок в ожидании ослабления ставок

В конце текущей недели в пятницу 20 марта запланировано очередное заседание Совета директоров Банка России, от которого ожидают очередного шага понижения ключевой ставки. Напомним, что текущее значение основного параметра денежно-кредитной политики составляет 15,5%. От российского регулятора ожидают изменения ставки в диапазоне от 0,50% до 1,00%. Но вероятность понижения ставки оценивают как высокую, отсюда рынок закладывает в текущий курс потенциал смягчении денежно-кредитной политики.

Вторым фактором, безусловно, является приостановка продажи Минфином РФ иностранной валюты в рамках зеркалирования бюджетного правила. И хотя цена нефти Brent на прошлой неделе закрепилась выше 100 долларов за баррель, полагают, что это носит временный характер, а эффект от высокой цены российский рынок сможет почувствовать только в апреле этого года.

Тем временем Минфин России ещё не озвучил решение об изменении цены отсечки для бюджетного правила, поэтому на российском рынке сформировался дефицит иностранной валюты.

Всё это уже привело к тому, что доллар на российском рынке закрепился выше 80,0 рублей с перспективой выхода на уровень 81,50 – 83,0 рублей.

Прогноз по курсам валют на неделю

Кроме этого, поддержку курсу доллара на белорусском рынке оказывает укрепление «бакса» на мировом финансов рынке. В среду, 18 марта, состоится очередное заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США (21:00 по Минску). Изменения процентной ставки ФРС не ожидается, но высока вероятность, что на итоговой пресс-конференции, возможно, прозвучат сигналы о смягчении монетарной политики, на чём настаивает президент Штатов господин Трамп.

Решения ФРС и Банка России будут иметь долгосрочные последствия для формирования курса доллара США на внутреннем рынке. В краткосрочной перспективе курс доллара может подрасти на фоне снижения объёма продажи валюты на российском рынке. Но к концу марта это фактор может немного ослабеть с началом налогового периода. В марте и апреле российские экспортёры платят повышенные налоги, поэтому на рынок могут выйти дополнительные объёмы валюты.

С учётом сказанного, на текущей неделе можно ожидать роста курса доллара на белорусском валютном рынке до USD/BYN 2,955 – 2,970. Российский рубль при этом продолжит снижение.

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